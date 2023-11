Opatrnost na prvním místě. Takové bylo heslo sobotního jihomoravského derby mezi domácí Líšní a Vyškovem, oba týmy se výborně připravily na největší zbraně soupeře a divákům toho příliš nenabídly. V největší šanci zápasu nastřelili hosté tyč, po remíze 0:0 může Vyškov v neděli po delší době přijít o první příčku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Líšeň zůstává na devátém místě.

Atmosféra sobotního derby mezi Líšní (v bílém) a Vyškovem. | Video: Deník/Jakub Tručka

Pokud by se hodnotila taktická nachystanost na utkání, dostali by oba sobotní soupeři skvělé známky. Předzápasovou přípravu totiž zvládli bravurně. „Chtěli jsme nechat Vyškov hrát, protože jsme vycházeli z jeho minulých zápasů a všimli jsme si, že když hraje do zorganizovaného bloku, tak je občas míň trpělivý. Hodlali jsme čekat na nějakou horší přihrávku soupeře a pak vyrazit do presingu a jít rychle nahoru,“ nastínil líšeňský kouč Milan Valachovič.

Do většího rizika se nechtěli pouštět ani hosté, kteří nastoupili ve formaci se třemi stopery, v obranné fázi přepínali do rozestavení s pěti defenzivními hráči. „V určitých fázích i halvbeci spadli dolů, aby vytvořili kompaktní blok, protože jsme ze soupeře měli respekt. Nechtěli jsme proti němu úplně otvírat obranu a hrát na nějaké větší riziko,“ popsal vyškovský lodivod Jan Kameník.

Jeho svěřenci sice do utkání vstoupili aktivněji, žádnou větší příležitost však 753 fanoušků dlouho nevidělo. Celá první půle přinesla jedinou střelu na branku. „Nastoupili jsme do zápasu trochu zakřiknutí, byl z nás cítit respekt k soupeři, který je v tabulce první,“ podotkl Valachovič.

Lepší podívanou nepřinesla ani druhá půle. V ní se sice brněnský celek více osmělil, největší šanci zápasu ale měl Vyškov. Prudkou ránu Goldena Mafwenty vyrazil líšeňský gólman Tomáš Vajner na tyč, míč následně poskakoval na brankové čáře. Zmatky v domácí obraně však hosté nevyužili, následně už se k ničemu velkému nedostali.

„Do defenzivy tým šlapal dobře, až na pár momentů jsme v obraně hráli přesně to, co jsme chtěli, scházel mi ale vstřelený gól, proto bereme jen bod. V některých fázích náš výkon splňoval přísnější měřítko, snažili jsme se kombinovat a otvírat si zajímavé prostory. Jenže jsme byli nepřesní, od středových hráčů mi scházela větší kreativita, kluci na kraji zase mohli častěji poslat míč do pokutového území,“ hodnotil Kameník.

Líšeň po změně stran častěji držela míč na kopačkách, dařilo se jí dostávat se do zajímavých krajních prostorů. Za celý zápas však vystřelila na bránu jen jednou, a potvrdila tak nejhorší útočnou bilanci ve druhé lize. „Chybělo mi tam větší nasazení, ofenzivním hráčům se moc nechtělo vzít to na sebe a něco zkusit. Jinak ale musím kluky pochválit, odpracovali utkání dobře a nedostali jsme gól,“ přemítal domácí stratég.

Jeho svěřenci se v tabulce dostali na dvacetibodovou hranici, kterou si dopředu vytyčili jako podzimní cíl. S devátým místem však nemůže panovat přílišná spokojenost. „Tři sezony po sobě jsme chtěli mít po podzimu alespoň dvacet bodů, třikrát se nám to podařilo. Nyní jsme sice z těch ročníků získali nejmenší počet bodů, ale někdy to prostě muselo přijít,“ tušil Valachovič.

V posledním kole první části sezony čeká na Líšeň výjezd do Jihlavy, Vyškov se naopak vrátí domů. A svým divákům na závěr nabídne pořádný šlágr, zápas proti pražské Dukle totiž bude přímým soubojem o titul půlmistra. „Je třeba brát s rezervou nějakou extrémní důležitost utkání, protože zbývajících zápasů je ještě spousta. Samozřejmě ale nepůjde o ledajaký duel, hrajeme doma, takže se těšíme, čeká nás takový vrchol,“ doplnil vyškovský trenér.

Líšeň - Vyškov 0:0

Rozhodčí: Pechanec – Šimáček, Ježek.

Žluté karty: Otrísal – Vintr.

Diváci: 753.

Líšeň: Vajner – Pašek, Jeřábek (C), Otrísal, Lutonský – Čermák – Polášek (80. Mionič), Matocha (63. Tauš), Machalík, Sokol (90+1. Mezera) – Vandas (63. Vlasák).

Vyškov: Stejskal – Ilko, Sylla, Musa, Němeček (66. Souaré) – Štěpánek (C), Mafwenta – Bayo (66. Diallo), Eneme (90+3. Lahodný), Kanakimana (80. Vintr) – Metsoko.