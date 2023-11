Líšeňští fotbalisté (v bílém) derby se Zbrojovkou nezvládli, nyní je čeká další jihomoravský soupeř.Zdroj: Deník/Sabir Agalarov

DOSTAT SE PŘES DVACET. V minulých úspěšných sezonách řešila Líšeň odlišné starosti. Díky povedeným výsledkům totiž pravidelně atakovala čelo tabulky a snila minimálně o pozicích zajišťujících baráž o postup do nejvyšší soutěže. Nyní se však brněnský celek musí dívat i pod sebe, s devatenácti získanými body totiž není úplně daleko od sestupových pozic.

Na předposlední Prostějov mají Brňané náskok sedmi bodů, který by rádi před zimní pauzou navýšili. „Nejlepší by bylo udělat šest bodů. Vyhrát oba zbývající zápasy, to by byl ideální stav,“ hlásil líšeňský kapitán Michal Jeřábek.

V Líšni už si tak dopředu vytyčili bodovou cifru, přes kterou se určitě ve zbytku podzimu chtějí dostat. „Potřebujeme uhrát přes dvacet bodů, pak budeme mít klidnější jaro. Zatím máme devatenáct, což je taky velice dobré, po špatném úvodu jsem čekal, že to bude i horší. Je ale nutné ještě zabrat,“ předeslal kouč brněnského celku Milan Valachovič.