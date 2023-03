Ještě před čtyřmi roky se utkávaly ve fotbalové třetí lize. Nyní má ale derby mezi Líšní a Vyškovem naprosto odlišný náboj. Sobotní vzájemné měření sil, které startuje v Brně od tří hodin odpoledne, má totiž nádech boje o špičku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, oba celky totiž do duelu vyráží z barážových pozic.

K jihomoravskému derby došlo i v loňském březnu, Líšeň (v bílém) tehdy doma zdolala Vyškov 2:0. | Foto: Deník/Jiří Sláma

Bude to bitva o jih Moravy jako řemen, vyrovnanější už to totiž mezi oběma celky nemůže být. Oba mají zatím shodný počet nasbíraných bodů i rozdíl ve skóre. Vyškov je před Líšní jen díky více nastříleným gólům. „Je to zápas s příchutí derby, jsme momentálně nejblíž u sebe, navíc jsme spolu letěli do Turecka. Moc se nemáme čím překvapovat,“ hodnotí líšeňský kouč Milan Valachovič.

Oba celky navíc mají ve svém kádru hráče, kteří dříve oblékali dres sobotního soupeře, všichni se navzájem dobře znají. Rozhodovat tak můžou maličkosti. „Jezdím sledovat Vyškov, i jeho kouč Honza Trousil je pracovitý, byl se třeba podívat na náš zápas v Turecku. Rozhodne, jak týmy zápas zvládnou takticky a organizačně,“ myslí si Valachovič.

Velký posun

Některé rozdíly však přeci jen lze najít. Zatímco Líšeň kroutí už třetí sezonu ve špičce druhé ligy, Vyškov pořádně vyletěl až v tomto ročníku. A i dál hlásí velké ambice. „Vyškov možná teď poznává to, co jsme my zažívali dva tři roky zpátky. Oba celky zaznamenaly velký posun, ale je hrozně těžké prokazovat výkonnost pravidelně. I lepší mužstva se potkávají s poklesy formy, my se snažíme pořád držet. Kvalitní práce nám přinesla i to, že o naše hráče je zájem v nejvyšší soutěži,“ nastiňuje líšeňský lodivod.

Brněnský celek minulý týden sehrál dokonce přímý souboj o čelo druholigové tabulky. Zápas v Příbrami však nezvládl a prohrál 0:2. „Zvládali jsme zápasy hlavně nasazením a srdíčkem. V Příbrami nám to ale chybělo, tak jsme si to v týdnu vyříkali. Psychicky jsme tam šli dole, když se nám od začátku přestalo dařit, dostali jsme navíc gól po situaci, na kterou jsme se připravovali,“ štvalo Valachoviče.

Jeho svěřenci v důležitém šlágru působili neobvykle odevzdaně, což hodlají do jihomoravského derby změnit. „Ztratili jsme víru v sebe sama, což se nám moc nestávalo. Můžete prohrát, ale ne odevzdaně, o tom jsme se hlavně bavili,“ pokračoval stratég.

V úvodu jarní části navíc Líšeň značně potrápila marodka. Ta už se sice pomalu vyprazdňuje, zůstává na ní však stále David Machalík, který po odchodu Jaroslava Málka rozkvetl v klíčového záložníka brněnského celku. „Bude absentovat ještě tak měsíc, což nás hodně trápí. Problémy má ještě i Martin Zikl, který bude chybět minimálně stejnou dobu. Do plné přípravy už se zapojili útočníci Pavel Vandas a mladý Martin Tauš,“ vyjmenoval Valachovič.

Útočnou kalamitu v prvních dvou jarních kolech hasil vytáhlý stoper Jakub Černín, který by se tak po návratu dvou forvardů do sestavy mohl vrátit zpět na své tradiční místo. Ve hře je však i jiná možnost. „Máme různé varianty, že se vrátí na stopera, je jednou z nich. Možná se ale víc přikláníme k tomu, že ho ponecháme na hrotu. V domácím prostředí s Vlašimí to vyšlo, takže tam může naskočit znovu,“ odhaluje trenér.