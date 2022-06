Dlouho se o tom šuškalo, nyní už je to realita. Málka už Líšeň na další sezonu neudržela, třicetiletý záložník míří do Karviné. „Je to obrovská ztráta, letos nás táhl střelecky, loni byl vyhodnocený jako nejlepší hráč druhé ligy. Dostal ale nabídku od Karviné, která ho za každou cenu chtěla. Už se viděl v novém klubu, tak jsme tomu nechtěli bránit,“ vylíčil Valachovič.