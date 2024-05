KVÍZ: Derby o Brno, kapitola šestá. Co víte o šlágru mezi Líšní a Zbrojovkou?

Fanoušci brněnského fotbalu se v sobotu mají na co těšit. Od pěti hodin odpoledne totiž Líšeň v třaskavém derby přivítá na svém stadionu Zbrojovku a půjde o jejich šestý vzájemný souboj ve druhé lize. Doposud byl úspěšnější klub z Králova Pole, nyní však do zápasu vstoupí v lepší pozici celek z východu Brna. Vyzkoušejte si, co víte o vzájemných duelech dvou brněnských rivalů.