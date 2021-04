Devětadvacetiletý záložník zaznamenal v devatenácti utkáních této sezony jedenáct branek, což je stejný počet, jako vstřelil chrudimský útočník Ladislav Mužík. „Jedenáct branek je moje maximum (v sezoně 2018/2019 si jich připsal ve třetiligovém Hlučíně devět - pozn. red), i když jsem jich dal hodně z penalt, jsem za ně strašně rád a doufám, že ještě nějaké přidám. I kluci chtějí, abych titul nejlepšího střelce vyhrál a abych platil něco do kasy," prohlásil s úsměvem Málek.

Ten se poprvé proti Chrudimi prosadil v 59. minutě, kdy proměnil přímý kop asi dva metry za pokutovým územím. Za jeho ránou do rohu branky se chrudimský gólman Simon Zíma jen ohlédl. „Byl u balonu ještě David Krška, který standardky kope asi líp, ale stříhali jsme si a já jsem vyhrál. Naštěstí to vyšlo, v mistráku se mi to ještě takhle nikdy nepovedlo," líčil Málek.

Jeho branka přinesla Líšni už dvoubrankové vedení a odrazila zvyšující se tlak chrudimských fotbalistů, kteří po přestávce poslali na hřiště ofenzivní hráče Petra Rybičku a Ondřeje Kesnera. „Druhý gól byl hodně rozhodující, po něm jsme se uklidnili a utkání jsme dohráli hodně zkušeně a kvalitně. Myslím, že jsme vyhráli zasloužené," řekl do kamery ČT sport líšeňský kouč Milan Valachovič.

Suverénně nejlepší střelec brněnského týmu Málek se připomněl ještě v 85. minutě, kdy z pokutového kopu potrestal faul na Jakuba Kučera, a potvrdil tříbodový zisk Líšně. V této sezoně má zatím stoprocentní úspěšnost, proměnil už osm penalt. „Ještě jsem se nemýlil a snad v tom budu pokračovat. Penalty budu kopat pořád já, věřím si a nikomu je nedám," zdůraznil Málek.

V posledních duelech gólově procitl také líšeňský útočník Jan Silný. Ten vstřelil úvodní branku utkání a trefil se po devítizápasovém půstu potřetí v řadě.

Ve 29. minutě ho našel za obranou Erik Otrísal, jenž hlavičkou prodloužil centr z přímého kopu Kršky, a Silný z voleje propálil brankáře Zímu. „Věděli, jsme, že Chrudim bude nakopávat míče, proto jsme chtěli slézt dolů a hrát na brejky. To se nám dařilo, ale gól jsme dali až ze standardky," poznamenal Málek.

Líšeň zdolala Chrudim třemi brankami ze standardních situacích. „Mrzí mě, že jsem hráčům před zápasem říkal, že budu nerad, když prohrajeme po gólu z protiútoku nebo ze standardky. Tak jsme prohráli po třech brankách ze standardek," uvedl chrudimský trenér Jaroslav Veselý, jehož tým se aktuálně nachází na páté příčce druholigové tabulky.

Brňané zvítězili 3:0 i ve středu na domácím hřišti proti pražské Dukle a v tabulce se nacházejí na druhém místě, když mají stejně bodů s Hradcem Králové. Východočeši ovšem odehráli o dva zápasy méně, jeden z nich je čeká v neděli od pěti hodin odpoledne doma se dvanáctým Třincem. „Hradec se snažíme samozřejmě nahánět, ale momentálně je jinde. Chceme ale aspoň druhé místo,“ dodal Málek.

Chrudim - Líšeň 0:3 (0:1)

Branky: 29. Silný, 59. a 85. Málek (pen.).

Rozhodčí: Černý – Kotalík, Váňa.

Žluté karty: 67. Verner – 55. Šteigl, 76. Silný.

Chrudim: Zíma – D. Hašek, Drahoš, Fofana – Řezníček, D. Breda (85. Hlavsa), Verner, Sokol (69. Kang-hjon), Juliš (46. Rybička) – Látal (46. Kesner), Mužík (75. J. Havlena).

Líšeň: Veselý – Bednář, Otrísal, O. Ševčík, Lutonský – Kučera – Minařík (46. Šteigl), Málek (90. Fall), Matocha (87. Jeřábek), Krška (90. Reteno Elekana) – Silný (82. Zikl).