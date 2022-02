A oba naskočili ve středu zálohy, kde je v zimní přípravě brněnského celku dosud největší pohyb. Vedle ofenzivního hráče Marka Matochy si první minuty v líšeňském dresu připsal Salif Kader Sidibe z Pobřeží Slonoviny. „Je vidět, že s míčem umí pracovat. Přišel ale z mládežnického italského fotbalu do dospělého druholigového, což je taková válka. Hráč v ní absolvuje souboj za soubojem, takže to chce v jeho případě trpělivost a neunáhlit se,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Dvacetiletý fotbalista ještě loni nastupoval v kategorii do devatenácti let za italský prvoligový celek Empoli, naposledy se objevil ve čtvrté tamější soutěži. Na východě Brna je od minulého pondělí na zkoušce. „Je u nás v nějaké formě, abychom se na něj podívali a rozhodli, jestli v něm vidíme potenciál do budoucna, protože si chceme připravit další možnosti pro případ, že zase někdo osloví některé naše hráče. Dostane ještě příležitost, abychom ho viděli pořádně ve hře,“ přiblížil Valachovič.

Naopak jistou budoucnost v Líšni už má Jakub Černín, u něhož se dotahuje přestup z brněnské Zbrojovky. „Sondovali jsme hráče, kteří jsou k dispozici, a dostali jsme impulz od Dušana Vrťa (zastupuje Jakuba Černína – pozn. red.), že by se Kuba chtěl vrátit do Líšně. Proto jsme o něj projevili zájem a jsme rádi za korektní jednání se Zbrojovkou,“ pronesl Valachovič.

Dvaadvacetiletý břeclavský rodák se coby stoper postavil proti Kroměříži na post defenzivního záložníka, kde absolvoval devadesát minut. „Ze začátku zápasu se mi úplně nedařilo, dlouho jsem nehrál utkání ve vysokém tempu, ale postupem času jsem si už zvykal,“ uvedl Černín, jenž v podzimní části hrál především za divizní rezervu Zbrojovky.

Líšeňští hráči proti lídrovi třetiligové tabulky uhájili svou neporazitelnost v zimní přípravě, ze čtyř utkání si připsali druhou remízu. „Byl to ale asi náš nejhorší výkon, protože do zápasu jsme postavili i uzdravené kluky, kteří dlouho nehráli, takže nám chyběla větší součinnost mužstva. Navíc jsme měli v sestavě i dva nové hráče, což se na kvalitě hry vždycky projeví,“ podotkl trenér brněnského celku.

Za domácí se gólově prosadili záložníci Bronislav Stáňa a David Machalík, jenž po příchodu do Líšně na startu zimní přípravy zaznamenal už třetí gól. „Dva roky jsme odehráli na středních ofenzivních záložnících jen s Jardou Málkem a Markem Matochou a teď se nám otevírá šance, že k nim máme připraveného dalšího hráče do konkurence. David pracuje velice dobře, což je vidět na výkonech i vstřelených brankách,“ pochvaloval si Valachovič.

Další přípravné utkání odehrají jeho svěřenci ve středu od jedenácti hodin dopoledne doma se slovenskou Petržalkou.