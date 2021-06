Fotbalista Tom Ulbrich ještě v dresu Liberce, kam zamířil z mládežnických kategorií Zbrojovky.Zdroj: Facebook Toma Ulbricha

NÁVRAT DO BRNA. Záložník Tom Ulbrich v létě roku 2017 odešel z mládeže Zbrojovky do Liberce. Starty mezi dospělými si třiadvacetiletý fotbalista připsal jen ve třetiligovém Písku. „Pochází z Brna, proto se zase rád vrátil domů a šel s námi do přípravy,“ sdělil Valachovič.