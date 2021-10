Brňané neprohráli ve druhé lize posledních šest duelů, z nichž vytěžili šestnáct bodů. „Musím říct, že když jsme jeli do Třince (na konci srpna výhra 2:0 – pozn. red.), měli jsme obavy. Kdybychom prohráli, jsme na dně tabulky. Tam se to naštěstí zlomilo a udělali jsme šňůru výher. Ale pozor, může se stát i opak a půjdeme zase dolů,“ zdůraznil Ševčík.

Líšeňské fotbalisty dělilo jen pár minut od posunu na druhou příčku za vedoucí Zbrojovku Brno, na kterou aktuálně ze čtvrté pozice ztrácejí sedm bodů. Před nimi jsou ještě Varnsdorf a rezerva pražské Sparty, s oběma mají stejný počet bodů. „Tabulka je hodně vyrovnaná a pořád nemáme klid. Věřím ale, že budeme dál prokazovat svou kvalitu a udržíme se nahoře co nejdéle,“ pravil Ševčík.

Brankáře Vlastimila Veselého pak Helešic překonal panenkovským dloubákem a Líšeň brala jen bod. „Určitě nás to mrzí, ještě když jsme druhý poločas jen bránili a snažili se uhrát výsledek 1:0. Opava hrála fakt dobře, ani do pořádných brejků nás nepouštěla, ale nakonec nám chyběl jen kousek, abychom zvítězili,“ zalitoval Ševčík.

Podle hlavního rozhodčího Michaela Kvítka se proti pravidlům provinil ve vápně kapitán hostujícího celku Ondřej Ševčík, jenž fauloval opavského Lukáše Holíka. „Za mě to byl čistý zákrok,“ prohlásil jasně Ševčík.

V 90. minutě totiž vyrovnal z penalty domácí obránce Matěj Helešic. „Když dostanete branku v závěru utkání, vždycky je to ztráta,“ smutnil líšeňský kouč Milan Valachovič.

