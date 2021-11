Líšeňská ofenzivní síla. Jarda je divočák, rozumíme si, říká kanonýr Silný

Do pokutového území soupeřů se pochopitelně netlačí pouze dva hráči, přesto v líšeňské ofenzivě nejen podle čísel dominují Jan Silný a Jaroslav Málek. Oba fotbalisté brněnského celku obstarali dvanáct ze čtrnácti branek, které svěřenci kouče Milana Valachoviče vstřelili v posledních osmi druholigových kolech. „Je logické, že se dostáváme do šancí nejvíc my dva, protože hrajeme nejvýš,“ namítl Silný.

Útočník Jan Silný vyniká v osobních soubojích s obránci soupeřů. | Foto: Deník/Petr Widenka

Ofenziva Líšně v podzimní části této sezony:

počet zápasů: 15

počet branek: 25

průměr gólů na zápas: 1,7

střelci:

Jan Silný – 8 gólů

Jaroslav Málek – 7

Ondřej Ševčík, Jakub Kučera, Martin Rolinek – všichni 2

Michal Jeřábek, Milan Lutonský, Bronislav Stáňa, Šimon Chwaszcz – všichni 1 Jeho místo v líšeňské sestavě je na hrotu útoku, Málek se pohybuje těsně pod ním na pozici ofenzivního záložníka. „Já jdu do soubojů a sklepávám mu balony, on je pode mnou sbírá a rozdává. Hrajeme spolu už dlouho a zvykáme si na sebe čím dál víc. Většinou už vím, kde se pohybuje,“ uvedl šestadvacetiletý forvard. Důkazem, že duo Silný – Málek představuje pro druholigové týmy vážnou hrozbu, je i nedělní zápas s rezervou Sparty, které Líšeň podlehla 1:2. Na brankáře Milana Heču přesto její hráči vystřelili šestnáctkrát, hlavní roli v tom sehráli aktuálně dva nejlepší střelci týmu. „Šance jsme si vytvořili, ale většinou po vysokých centrech. Já osobně nejsem extra hlavičkář, Jarda se sice taky dostal do střely hlavou, což je s jeho sto sedmdesáti centimetry rarita, ale bohužel to tam nenapadalo, jak jsme si představovali,“ líčil Silný. Jako jediný hráč z brněnského celku se přesto na pražském Strahově prosadil Málek, když nohou usměrnil do sítě centr Marka Matochy. „Dal gól, další mohl dát ze standardky, kterou mu vytáhl ze šibenice Heča. Předvedl opět výborný výkon, nebojí se hrát, i když do něj soupeři kopou,“ řekl na adresu důrazného záložníka trenér Valachovič. Líšni ukončila sérii duelů bez prohry Sparta B. Rozhodly dva faktory, řekl kouč Přečíst článek › V této druholigové sezoně Málek dosud vynechal na hřišti pouze pět minut, když ho ve druhém kole proti Vyškovu nahradil stoper Marian Burda. V Líšni tak patří už druhým rokem k hlavním oporám týmu. „V létě dosáhl třiceti let a když se zeptáte holek, na kolik ho odhadují, řeknou pětadvacet. On tak vypadá a každý fotbalista dozrává do své nejlepší výkonnosti v nějakém věku, Jarda ho má posunutý. Loni začal hrát pravidelně, jeho výkony jsou také o důvěře a že si mužstvo sedlo,“ pravil Valachovič. Málek si v Líšni bere penalty, staví se k přímým kopům z výhodných pozic a společně s Matochou a Jakubem Kučerou vládne středu hřiště. „Jardovi sedl taky systém se třemi záložníky, kluci si tam vyhoví a i Spartu jsme uprostřed přehrávali. Dneska je opravdu důležitým hráčem pro naši hru,“ ocenil jeho kvality lodivod brněnského týmu. Výraznou roli má ale nejen na hřišti. „Je s ním sranda a i v kabině udáváme tempo hlavně my dva. Jarda je divočák a mně to sedí,“ poznamenal s úsměvem Silný. Kohoutek rozjásal Brno i otce. "Příjemný pocit," reagoval dlouholetý šéf Znojma Přečíst článek › Ten v tomto soutěžním ročníku vstřelil osm gólů a je zatím nejlepším střelcem mužstva. O jednu branku za ním se však nachází Málek, jenž dal všech sedm zásahů v posledních osmi druholigových duelech. „Sem tam se pošťouchneme, kdo bude lepší. On má ale víc penalt, takže zatím vedu,“ odvětil jasně Silný. Líšeň dosud měla k dispozici tři pokutové kopy. Proti Jihlavě rozhodl v nastaveném čase o vítězství 2:1 Silný, k remíze 1:1 v Opavě a výhře 2:0 s Táborskem pomohl svému týmu zase Málek. „Trenér určil na penaltu nás dva a potom se na hřišti domluvíme, kdo si ji vezme. Spíš to ale vypadá, že bych ji měl kopat já,“ smál se Silný.

