Fotbalisté Líšně v Chrudimi sice nezvítězili, mají však jistotu, že i po sedmém kole povedou druholigovou tabulku.Zdroj: SK Líšeň

POTVRZOVÁNÍ ROLE LÍDRA. Pro Líšeň to byla nezvyklá pozice. Sama se nerada pasuje do role favorita, najednou však po výhře nad Jihlavou vévodila druhé lize o šest bodů. V každém následujícím utkání pak musela svou pozici obhajovat. „Všichni jsme tušili, že nějaký útlum musí přijít, asi nebylo reálné, že bychom třeba na podzim neprohráli. Do každého zápasu jsme ale šli s tím, že ho chceme zvládnout za tři body, abychom byli nahoře,“ podotýká bývalý hráč Zbrojovky nebo Jablonce.

Brankář Tomáš Vajner zmiňoval i příklad Příbrami, která naopak ze spodních pozic postupně stoupala nahoru. Proto jí i trochu záviděl. „Mně osobně nevadilo potvrzovat roli lídra. Tím, že se dařilo od začátku, tak člověk očekává, že se bude vyhrávat pořád, ale nevnímal jsem to tak, že jsme to tím měli těžší. Jde trochu i o prestiž a takový obrázek, že i my umíme hrát fotbal,“ zmiňuje Lutonský.