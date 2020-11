Líšeň podlehla pražskému celku 1:3. „U jeho nasazení jsme ani až tak velký otazník neměli. Celý týden jsme vycházeli z toho, že zná klubové prostředí a má hlavně motivaci uspět,“ řekl líšeňský kouč Milan Valachovič.

Čtyřiadvacetiletý útočník přestoupil do Viktorie Žižkov letos na jaře z třetiligových Petřkovic. V novém dresu pak odehrál šest soutěžních zápasů, v nichž branku nedal. „Zápasy proti mančaftům, kde jsem dřív působil, jsou určitě jiné. A dokonce se mi v nich hraje o něco líp. Tentokrát nám ale utkání výsledkově nevyšlo,“ poznamenal Szotkowski.

Útok Líšně

FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA

Jaro 2020:

Jan Silný – 13 zápasů/6 gólů

Martin Zikl (nyní hostuje ze Zbrojovky v Prostějově) – 13/4

Podzim 2020:

Jan Silný – 8/2

Marek Szotkowski – 8/3

Ten v nedělním utkání vystřídal v 54. minutě za nepříznivého stavu 0:3. „Popravdě jsme od něj čekali víc. Představovali jsme si, že bude důraznější a využije znalosti hráčů i prostředí,“ podotkl líšeňský stratég.

Odchovanec Baníku Ostrava odstartoval roční hostování v Líšni třemi branky v úvodních čtyřech druholigových utkáních. Na hrotu útoku vytvořil nebezpečnou dvojici s Janem Silným, jenž se v letošní sezoně trefil dvakrát. Na jaře ve třinácti startech zaznamenal šest zásahů.

Jenže v posledních duelech branky do individuálních statistik ani jeden z nich příliš nezapisuje. „Nevím, co se děje. Nedaří se nám moc dostat ani do koncovky,“ hlesl Szotkowski.

Líšeň přitom v osmi odehraných duelech zatím nevyšla ani jednou střelecky naprázdno. V prvních dvou zápasech dokonce nasázela tři branky Třinci a čtyřikrát překonala v jihomoravském derby obranu Blanska.

Tandem Szotkowski a Silný se postaral dohromady o pět ze čtrnácti líšeňských branek. Nejlepším střelcem týmu je záložník Jaroslav Málek, jenž zaznamenal čtyři góly. Třikrát proměnil pokutový kop. „Kluci si musí uvědomit, že ze začátku jsme nebyli v žádném zápase favorit, toho jsme i využívali. Jenže soupeř se na nás taky připravuje, vidí naše slabiny a naopak místa, kde jsme silní. Útočníci pak nemají tolik prostoru, soupeřovy obrany jsou na ně dobře připravené,“ namítl Valachovič.

Jeho mužstvo prožilo povedený start do aktuálního ročníku druhé ligy, když poprvé prohrálo v osmém kole proti Žižkovu a nyní se nachází na čtvrtém místě. Na vedoucí Hradec Králové ztrácí pět bodů.

Od konce minulé sezony odehrála Líšeň čtrnáct utkání včetně přípravy a poháru. Ze soupeřů jako Zbrojovka Brno, Baník Ostrava nebo prvoligový rakouský celek St. Pölten podlehla pouze Karviné 2:3, Žižkovu tedy podruhé. „Každá porážka je dobrý materiál se zamyslet. Jde ale o dlouhou šňůru vítězných zápasů a je jasné, že kluci v nějakém zápase chyby udělají. To se stalo teď se Žižkovem, který nás za ně hned potrestal,“ líčil Valachovič.

Líšeňští fotbalisté totiž prohrávali ve 49. minutě 0:3. Pokaždé zachybovala obrana. „Určitě si vyříkáme, co bylo špatně, ale musíme se hlavně připravit na Vyšehrad, což nebude lehký soupeř,“ podotkl Szotkowski.

S aktuálně posledním druholigovým celkem se Brňané střetnou ve středu od půl druhé odpoledne doma.