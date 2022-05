Oba hráči se při tom střetli a hlavní rozhodčí Jana Adámková odpískala faul líšeňského stopera. „Chápu, že gólman je ve vápně nějak chráněný, ale Michal byl v tom souboji dřív. Když jsem si video rozfázoval a zpomalil, brankář do našeho hráče skočil a ke kontaktu došlo až v momentu, kdy byl míč za úrovní gólmana. Nedokážu si vysvětlit, že tohle nebylo uznané,“ pravil Lutonský.

Smrkovský zůstal po souboji s Jeřábkem ležet na zemi. „Frajer tam do mě nalít šlapákem. Faul asi dobře odpískaný,“ tvrdil jedenadvacetiletý gólman.

Naopak Líšeňští se okamžitě seběhli kolem Adámkové. „Viděl jsem, že hráči Příbrami měli hlavy dole, nikdo z nich žádný faul nereklamoval, nepodivoval se a pomezní běžel na půlku. Z toho pohledu to bylo překvapivé rozhodnutí a když jsme to já nebo Paša (kapitán David Pašek – pozn. red.) s ní řešili, řekla, že asi udělala chybu a že to vrátit nemůže. Zamrzí to, ale už s tím nic nenaděláme a nezabýváme se tím,“ zdůraznil Lutonský.

Svěřenci kouče Milana Valachoviče prohrávali v utkání se Středočechy už od druhé minuty, kdy se po rohovém kopu prosadil Stefan Vilotič. Vyrovnání ještě do půlhodiny hry zařídil Jakub Černín, jenže rozhodující trefu obstaral v 61. minutě Dominik Gembický.

„Do druhé půlky jsme šli jasně s tím, že chceme vyhrát, dostat se do šancí a vstřelit gól. Ale zase jsme na středu hřiště ztratili míč a soupeř naši chybu potrestal. Znovu jsme dotahovali a vytvořili si i nějaké příležitosti. Tom Ulbrich bohužel nastřelil jen tyč. Aspoň bod by byl pro nás hodně cenný,“ poznamenal Lutonský.

Zatímco Příbram se sobotní výhrou zachránila v soutěži, Brňané opustili barážovou pozici. Po osmadvacátém kole se nacházejí na čtvrté příčce a na třetí místo zajišťující účast v bitvě o první ligu ztrácejí bod.

Ve středu od pěti hodin odpoledne se Líšeň střetne na domácím hřišti s pátou rezervou pražské Sparty, v sobotu ji pak čeká zápas se sestupující Viktorií Žižkov. „Máme to furt v našich rukou. Pokud dvakrát vyhrajeme, nemusíme se dívat na ostatní, jak budou hrát,“ narážel Lutonský na vzájemný duel mezi třetí Opavou a druhou Vlašimí.