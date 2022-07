Defenzivní hráč načíná v klubu čtvrtou sezonu, byl tedy u všech dosavadních ročníků Líšně ve druhé lize. Proto vnímá, že se postupně zvyšují očekávání fanoušků. „Samozřejmě jsme si na sebe výsledky z minulých ročníků upletli velký bič. Uvidíme, na co to bude stačit letos. Po náročné přípravě se už těšíme na první kola, jsme odhodlaní uspět,“ burcuje Jeřábek.

Na nové kapitánské povinnosti si líšeňský obránce teprve zvyká. V kabině se však jeho role příliš nemění, navíc má k sobě i dalšího lídra. „Jsem taková prodloužená ruka trenéra, ale často do toho mluví i David Pašek, který zas teda není tak emotivní jako já. Já ty emoce dávám víc najevo. Paša je zas takový mentor pro mladé, chodí za nimi a ptá se, jestli něco nepotřebují,“ popisuje Jeřábek.

Kabina brněnského klubu se před novou sezonou obměnila, Líšeň zaznamenala značný počet odchodů i příchodů. Proto se mužstvo z počátku muselo opět sehrávat. „Změn bylo poměrně hodně, ale myslím si, že přišli jak mladí, tak zkušení hráči, kteří zapadli velmi dobře. Kabina je zdravá a odhodlaná uspět a navázat na dobré výsledky z minulých sezon,“ věří kapitán.

Společně se Ševčíkem vytvořil Jeřábek stabilní stoperskou dvojici. Však v minulé sezoně chyběli oba dohromady jen ve třech druholigových utkáních. Teď ale hledá nového parťáka. „Máme obranu dobře postavenou na organizaci hry. Dlouho jsme to měli se Ševou na povel, teď se do této role dostává i Kuba Černín, který vypadá fantasticky, hodně na sobě pracuje,“ vyzdvihuje Jeřábek.

Na rozdíl od minulých sezon už Líšeň jde do soutěže v roli týmu, se kterým se musí počítat. Uvědomují si to i ostatní celky. „Soupeři už nás určitě vnímají jako silného soupeře, chovají se k nám jinak než dřív, pečlivě se na nás připravují. Není to jako v době, kdy jsme byli nováčky ve druhé lize. Tehdy jsme na začátku sezony cestovali do Chrudimi a tam se nás ptali, odkud vlastně jsme a odkud jsme přijeli. Trochu se nám vysmívali, teď už je to jiné,“ uzavírá bývalý mládežnický reprezentant.