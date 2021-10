Málek vstřelil góly až v 80. a 82. minutě. „Ve druhé půlce nás Táborsko nechávalo docela hrát odzadu, ke konci jsme se možná víc dostávali do hry a přišlo mi, že jsme v pasáži před gólem byli trochu lepší. Byť i Táborsko chvíli drželo balon, říkal jsem si, že bychom se tam mohli dostat. Jsem rád, že jsme to potvrdili a vezeme tři body,“ hlásil líšeňský obránce Milan Lutonský.

Marnou brněnskou snahu ukončila až standardní situace, ze které jeho spoluhráč poslal balon až do sítě. „Kopal z naší levé strany, míč proletěl celým vápnem a zapadl za zadní tyčku snad od země, nikdo ho netečoval. Hráči tam proběhli a gólman nestihl zareagovat. Od Jardy to byl záměr a myslím, že líp to zahrát nešlo. Byl to prudký balon, kdyby ho někdo od nás tečoval, asi to taky skončilo gólem. Jarda má dobrou kopací techniku, proto standardky zahrává,“ pochválil ho Lutonský.

Táborsko - Líšeň 0:2

Poločas: 0:0. Branky: 80. a 82. z pen. Málek. Rozhodčí: Proske – Bureš, Žurovec. Hráno bez karet. Diváci: 702.

Táborsko: Pecháček – De Almeida, Rydval (86. Lazarčik), Navrátil, Tusjak – Drozda (83. Havrda), Icha – Kopečný (83. Vozihnoj), Provazník (87. Šplíchal), Plachý (83. Miranda) – Čapek. Trenér Brožek.

Líšeň: Veselý – Pašek, Jeřábek, Ševčík, Lutonský – Kučera – Bednář (78.Ulbrich), Málek, Matocha (88. Otrísal), Rolinek (90. Rudyk) – Zikl (90. Chwaszcz). Trenér Valachovič.

Málek je také tradiční líšeňský exekutor penalt, takže se za dvě minuty postavil rovněž k pokutovému kopu, který bezpečně proměnil. „Před penaltou měl sice šanci z brejku a gólman ho vychytal, ale bývá určený, takže si vzápětí vzal balon a proměnil ji s klidem. Při zahrávaní standardek a penalt se na něho můžeme spolehnout,“ řekl osmadvacetiletý Lutonský.

Do Líšně přišel před rokem, předtím nastupoval ve druhé lize za Prostějov. A přestože platí spíš za záložníka, zařadil se na kraj brněnské defenzivy, které se daří. Na podzim Líšeň v jedenácti kolech obdržela pouze jedenáct branek. „Hraji v obraně už druhou sezonu v kuse, do zálohy jsem se posunul jen na nějaký zápas v případě zranění. Registrovali jsme, že Táborsko mělo předtím nejlepší obranu, ale moc gólů nedalo, což koresponduje s tím, že v koncovce nebyli jeho hráči tak nebezpeční ze hry, ale spíš ze standardek. Teď máme se Zbrojovkou nejméně obdržených gólů. Když se vyhraje s čistým kontem, je to dobrá vizitka pro brankáře i obranu. Super, že jsme dva góly dali, že to není výhra 1:0, abychom se strachovali o výsledek, ani jsme nebyli pod tlakem, jak to tak bývá,“ podotkl Lutonský.

Líšni v tabulce patří třetí příčka, za druhou rezervou Sparty je pouze vinou horšího skóre, na vedoucí Zbrojovku ztrácí pět bodů. „Na tabulku se kouká super. Začátek sezony výsledkově nebyl optimální, možná se objevily názory, že loňská sezona, kdy jsme skončili druzí, byla třeba náhodná. S Vyškovem nebo Ústím jsme remizovali, ale mohli jsme vstřelit branku. Se Zbrojovkou a Opavou jsme přišli o body v nastavení. Řekli jsme si, že to potřebujeme odbourat,“ popsal bek.

Zlepšení se dostavilo. „Jsme v tabulce asi tam, kde si všichni přejeme, a potvrzujeme, že to loni nebyla náhoda, hráči na to v Líšni mají. Ještě nás čeká hodně zápasů, ale pokud je zvládneme jako s Táborskem, můžeme po podzimu být na pěkném místě a do přípravy půjdeme s lepší náladou,“ vyhlížel Lutonský.