Turbulentní léto. Fotbalisty Zbrojovky Brno čeká po sestupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY velká obměna kádru. V pondělí odstartovala družina pod novým trenérem Luďkem Klusáčkem přípravu na nadcházející sezonu, která odstartuje už za měsíc. Klub přitom teprve shání posily a stále ještě nemá oficiálně vyřešenou náhradu na pozici sportovního ředitele za Tomáše Požára. „Času moc nebylo, zatím je všechno v procesu. Hlavní část posil by měla přijít zhruba do týdne, aby s námi absolvovala přípravu,“ říká Klusáček.

Fotbalisté Zbrojovky zahájili v pondělí 19. června přípravu na novou sezonu. | Video: Václav Petrů

Kde je třeba kádr posílit?

Mělo by jít hlavně o střed zálohy, chceme ho doplnit o ofenzivní kreativní hráče. Ne klasické útočníky ale z takové té druhé ofenzivní vlny, protože je předpoklad, že v soutěži budeme hodně dobývat, tak ať jsme na to nachystaní. Pak taky určitě chceme posílit post stopera.

Vypadá to, že Jakub Řezníček bude pokračovat, jste za to rád?

Mám ty informace. Pokud někdo dává pravidelně tolik gólů, tak je to samozřejmě plus mít takového hráče.

Druhého útočníka shánět nebudete?

Jednoznačně musíme mít ještě jednoho útočníka. Nejde o to, jestli budeme hrát s jedním nebo dvěma klasickými útočníky, ale musíme být schopní poskládat sestavu i v případě zdravotních komplikací.

Zatím se vám na startu přípravy hlásili tři noví hráči. Můžete je představit?

Martin Toml působil ve Zlatých Moravcích, předtím byl delší dobu v Pardubicích. Pak je tu na zkoušku stoper Timi Atiki Egbe , ten hrál druhou slovenskou ligu. Třetím je Michal Vrána, kterého znám z Bohemky. Úplně se tam neprosadil, ale věřím, že má předpoklady.

Dál plánujete přivést hráče, kteří se neprosadí v přípravě prvoligových klubů?

Někdo musí přijít už na začátku přípravy, takže zhruba do týdne. Druhá vlna kvalitních hráčů z ligy přijde až později.

Kádr nicméně dozná mnoha změn…

Co jsme se bavili, jádro tady zůstane. Věřím, že jsou dobré výchozí podmínky kádr doplnit, odchody dávají šanci na to přivést nové hráče.

Podílíte se na výběru hráčů?

Spolupracuji s majitelem klubu, něco už jsem vytipoval já.

Jak to vypadá s pozicí sportovního ředitele? Víte už , kdy se připojí?

Nedokážu to odhadnout, to je otázka na majitele klubu.

Do Sparty odešel jeden z ofenzivních pilířů klubu Michal Ševčík. Může jeho roli zastoupit Ondřej Pachlopník?

U Ondry je hlavní ten základní předpoklad, aby se dal zdravotně do pořádku, pak se můžeme bavit, jakou bude mít roli.

Co byste řekl o svých asistentech Tomáši Poláchovi a Josefu Muchovi?

Jsem rád, že přišli. Jak Pepa Mucha, tak Tomáš Polách za sebou mají výjimečnou hráčskou kariéru. Tomáš je navíc už delší dobu spjatý s klubem. Pepa se v lize pohybuje už delší dobu. Jsem rád, že jsou tady.

Vybíral jste si asistenty sám?

Abych pravdu řekl, bylo to v nějakém procesu, dostal jsem jisté tipy a nějak se rozhodl.

Těšíte se na práci v Brně?

Ambice je okamžitě se vrátit zpátky do ligy, takže cíl máme veskrze pozitivní a těším se na práci. Navíc Brno je fotbalové město.

Bude vaším největším rivalem v boji o postup Vyškov nebo jaké očekáváte rozložení sil?

Těžko říct, záleží, jak jednotlivé kluby doplní kádr. Předpokládám, že silná bude Dukla Praha a pak se uvidí. Každopádně se soustředíme na náš tým.

Plán přípravy Zbrojovky

sobota 24. června od 11.30: Dunajská Streda – Zbrojovka Brno

sobota 1. července: Zbrojovka Brno – Púchov

středa 5. července: Zbrojovka Brno – Bánská Bystrica

sobota 8. července: Termalica – Zbrojovka Brno

sobota 15. července: Prostějov – Zbrojovka Brno