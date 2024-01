Přestože fotbalová Zbrojovka zatím oficiálně oznámila pouze dva příchody, což se pro šestý celek FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY určitě nejeví jako adekvátní obměna kádru, její defenziva se v porovnání s podzimem posunula o úroveň výš. Zatímco ghanský mladík Foster Gyamfi představuje sázku na budoucnost, Luděk Pernica do dubnového zranění kolena patřil mezi elitní stopery domácí nejvyšší soutěže.

Luděk Pernica po prvním přípravném zápase za Zbrojovku. | Video: Jaroslav Kára

V sobotu, skoro deset měsíců od operace, odehrál první přípravný zápas. V brněnském dresu zvládl poločas proti Hodonínu, který podlehl Zbrojovce 0:5. „Noha drží, cítil jsem se dobře. Zbývá pět týdnů přípravy, to je ještě dlouhá doba. Věřím, že nedokonalosti vypilujeme,“ řekl třiatřicetiletý Pernica.

I když na svém výkonu po dlouhé pauze viděl řadu chyb, na hřišti od první minuty dokazoval, že se do Brna vrátil skutečný lídr. Svým výrazným hlasem neustále dirigoval spoluhráče, kteří naslouchali jeho pokynům. „Snažím se o to i na tréninku, aby to nějak vypadalo. Fotbal je o emocích a o řízení, na hřišti si musíme říct, nesmíme nebýt zticha,“ nabádal Pernica.

S Plzní získal titul, zahrál si Ligu mistrů. Takovou osobnost Zbrojovka k postupové naději potřebovala. „Jsme moc rádi, že tady je. Jeho příchod pro nás znamená povzbuzení, je to vidět na tréninku i v kabině,“ poznamenal asistent brněnského kouče Josef Mucha.

Boskovický rodák je připravený na roli vůdčí osobnosti, se kterou s ním v brněnském mužstvu počítají. „Samozřejmě je super, když mluví všichni. Nemůžeme to chtít po Enďovi (Lukáš Endl – pozn. red.), který má všechno před sebou, ale taky ho do toho budu tlačit, aby hráče před sebou dirigoval. Nejlepší je, když mluví všichni a jeden je lídr, tak to vždycky bývalo. Můžu to být já, můžu být i se Šurym,“ zmínil Pernica stopera Jakuba Šurala.

Zdroj: Jaroslav Kára

Ten ho nahradil uprostřed obrany ve druhém poločase duelu proti Hodonínu, v němž brněnský celek vstřelil všech pět branek. Šural je služebně nejstarším hráčem týmu, na hřišti taky dost mluví stejně jako Pernica.

Na podzim toho ovšem ani Šural moc neodehrál, zasáhl jen do šesti utkání. V desáté minutě zářijového duelu proti Vyškovu se zranil a do konce podzimu už nenastoupil. „Šury je osobnost klubu, je tady iks let, zbrojovácký srdcař. V kabině je to můj největší kamarád ještě s Řízkem (Jakub Řezníček – pozn. red.) i s dalšími. Znám Šuryho hodně dlouho, řekneme si nějaké hlášky, co tady probíhaly pár let zpátky. To je příjemné. Rádi spolu vzpomeneme na Pepu,“ připomněl Pernica tragicky zesnulého Josefa Šurala, bratra Jakuba.

Když před třemi roky hostoval v Brně z Plzně, nastupovali Pernica s Jakubem Šuralem vedle sebe. „Nakonec jsme hrávali všechno spolu, on zleva beka, když jsme měli jen trojku, tak hrál taky,“ uvedl.

Na společnou práci mohu navázat na jaře. „Šury má dobrou rozehrávku, je mladší, takže je rychlejší. Taky důrazný, i když má o něco menší postava. Hlavně, aby mu drželo zdraví. Potřebujeme to potvrdit na hřišti a dostat Zbrojovku výš,“ upozornil Pernica, jenž v nejvyšší české soutěži naskočil ke 289 utkáním a vstřelil 20 gólů.

Brněnský celek má za sebou nejhrubší část přípravy, v pátek od tří hodin odpoledne ho prověří slovenská Žilina. „Hodně času jsme trávili na hřišti, předtím jsme taky běhali v lese nebo jinde, dělali jsme rychlostní vytrvalost, posilovnu, takový mix. Musíme ještě hodně natrénovat, potřebujeme dávat góly, abychom tlačili na mančafty vepředu,“ podotkl Pernica.

Do jarní části půjde Zbrojovka ze šesté příčky s devítibodovým mankem na vedoucí Vyškov. První mistrovský duel sehraje 2. března na hřišti pražské Dukly, o týden později doma přivítá Táborsko. „Hodně důležitý bude začátek na Dukle a s Táborskem, tam se rozhodne, respektive tam se udá ráz jara. Samozřejmě musíme dělat body. Hráči jsou tady dobří, jen potřebujeme nabrat sebevědomí a věřit si, aby zase na Zbrojovku jezdily mančafty a bály se, aby věděly, že tady to nebude zadarmo,“ burcoval zkušený zadák.