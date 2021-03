„Myslel jsem, že se to ve mně bude prát víc. Samozřejmě jsem měl smíšené pocity, odehrál jsem v Líšni čtyři roky a zažil s ní ty větší úspěchy v kariéře. Čekal jsem ale od sebe trochu větší nervozitu, jenže úplně ve mně nebyla a šel jsem do zápasu s čistou hlavou," řekl pro Deník Rovnost Machálek, jenž před utkáním vyčinil i posile Kablanu Davymu Ngomaovi. Francouzský křídelník jeho rady vyslechl.

Většinu soubojů jste podstoupil se stoperem Ondřejem Ševčíkem. Jak jste si s ním poradil?

Se Šévou máme nadstandardní i osobní vztah a souboje byly zajímavé. Jenže vím, v čem je silný, a on zase ví, v čem jsem silný já. Asi jsme věděli, jak na sebe a možná i proto zápas dopadl 0:0.

Je těžší hrát proti hráči, který vás důvěrně zná?

Určitě je to jiné. Každopádně oba s Ondřejem, můžu to říct i o sobě, jsme takoví hodní kluci. Možná proto jsou souboje o to víc specifické.

Tomáš Machálek

narozen: 10. března 1990

pozice: útočník

současný klub: Blansko

předchozí kluby: Sigma Olomouc, Jihlava, Protivanov, Konice, Vyškov, Uničov, Prostějov, Opava, Líšeň

statistiky v této sezoně:

počet zápasů: 14

odehrané minuty: 574

branky: 0

Probíral jste utkání i s otcem Miloslavem, který v Líšni dlouho trénoval a pravidelně se chodí dívat na vaše zápasy?

Před zápasem ne, až po něm jsme si chvíli volali. Řekl, že to byla zasloužená remíza, že chvilku měla víc ze hry Líšeň, chvilku zase my.

Jde pro Blansko o dobrý bod?

Líšeň je lídr tabulky, s ní nedostat gól a uhrát remízu? Určitě to musíme brát jako zisk bodu.

Nastoupil jste na hrotu útoku, pod vámi hrál Claude Lhotecký. Jaké jste měli úkoly?

Věděli jsme, že hra nebude moc o fotbalovosti, že tam bude víc nákopů a dlouhých míčů. Měli jsme se o všechno porvat a mít velký pohyb. S Claudem se mi hrálo dobře, všechna čest, jak do toho naskočil a jak hrál.

Vám pod trenérem Martinem Pulpitem patří pozice hrotového útočníka. S tím jste spokojený?

Na hrotu se cítím nejlépe. Někteří trenéři mě dávali i zkraje zálohy, ale to si myslím, že není přímo můj post. Jen mě mrzí, že to nedokážu teď zužitkovat čísly, že nemám asistence, že nemám góly. Snad se mi ale poštěstí v dalších zápasech.

Zkraje vás podporoval rychlík Kablan Davy Ngoma. Jak si vedl?

Davymu se zápas dost povedl. Po Třinci jsme mu museli ještě jednou říct, že hrajeme o záchranu a že to není o nějakých fotbalových kudrlinkách, které on umí, ale že je to i o práci. Proti Líšni hrál výborně, vracel se, bránil a dopředu byl nebezpečný.

Co tedy dělal proti Třinci, se kterým jste doma vyhráli 2:0, špatně?

Říkali jsme mu, že ten návrat od něj musí být poctivější a že k fotbalu patří i práce, ne jen nějaké technické vybavení hráče.

V základní sestavě podruhé v řadě nastoupili cizinci Tarek Aggoun a Ngoma. Jak vnímáte jejich zapojení do týmu?

Kluci jsou fotbalisti určitě dobří, mají ještě spoustu zajímavých let před sebou, proto je super, že dostávají šanci a mohou hrát profesionální fotbal. Problém je trochu v komunikaci. Oba mluví francouzsky a nejčastěji se baví samozřejmě spolu v rodném jazyce. Tlačíme je proto, aby se naučili aspoň něco málo česky. Jako kluci jsou ale v pohodě a když trochu zlepší komunikaci, bude to úplně skvělé.