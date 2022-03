Machalík v Líšni sprintuje a je míň na balonu. To mi vadí, ale zase hraju, říká

Nejprve změnil dres, teď si zvyká i na nový post. Fotbalista David Machalík zamířil v uplynulém přestupovém období do Líšně jako posila do středu hřiště, jenže v úvodních dvou kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se pohyboval výhradně na levém kraji hřiště. „Celý život jsem hrál středního záložníka, ale trenér se mě ptal, jestli mám problém s tím, že to zkusím zkraje. Nevadí mi to, jsem hlavně rád, že naskakuju do hry,“ ujistil Machalík.

Líšeňský fotbalista David Machalík se raduje z gólu. | Foto: SK Líšeň

V zimní přípravě nastupoval především v prostoru pod útočníkem, jenže před startem jarní části se zranil Bronislav Stáňa. „Bylo to trochu z nouze, protože jsme přemýšleli, koho tam místo Broni dáme. Poslední dva přípravné zápasy jsme Davida už vlevo zkoušeli a od začátku jsem viděl, že ho to táhlo do strany. Oba zápasy zvládl velice dobře,“ liboval si líšeňský kouč Milan Valachovič po páteční remíze 2:2 s Ústím nad Labem a úterní výhře 2:0 s Vyškovem. Zatímco jako středový hráč je Machalík dirigentem útočných akcí, na kraji hřiště si zvyká na novou roli. „Je to jiné v tom, že teď chodím častěji do sprintových náběhů a jsem míň na balonu, což mi vadí, proto se i trochu tlačím do středu. Záleží ale taky, přes kterou stranu se víc hraje,“ podotkl pětadvacetiletý Machalík, jenž na podzim ve třetí lize odehrál za rezervu Slovácka pouze 263 minut v sedmi duelech. OBRAZEM: Vyškov ztratil derby i čtveřici hráčů, za Líšeň střílely posily V úterý však na sebe výrazně upozornil v jihomoravském derby s Vyškovem, když k domácímu vítězství 2:0 přispěl gólem. „Ve vápně ke mně propadl míč, otáčel jsem se a měl i kousek štěstí, protože střela nešla úplně daleko od nohy brankáře. Dívali jsme se na video a takhle dala Vyškovu gól i Opava (Vyškov vyhrál v sobotu s Opavou 4:1 – pozn. red.), hned jsem si na to vzpomněl,“ řekl Machalík, který asistoval i u branky útočníka Martinse Toutoua. Líšeňští fotbalisté získali v úvodních dvou zápasech jarní části soutěže čtyři body. „Jsme spokojeni, protože v Ústí šlo o těžký zápas, i když jsme mohli klidně vyhrát, výsledek jsme srovnali až v posledních minutách. Za bod musíme být rádi a na začátek byl dobrý, chtěli jsme ho potvrdit i doma proti Vyškovu, což se podařilo,“ hlásil Machalík. Kvůli sporům skončil v lize. V Líšni chci nastartovat kariéru, říká Machalík Po úterní výhře se Brňané osamostatnili na druhém místě a na vedoucí Zbrojovkou ztrácejí devět bodů, před třetí Vlašimí mají náskok tří bodů. Upevnit barážovou pozici si mohou v sobotu, kdy na domácím hřišti přivítají právě středočeský celek. „Každý chce postoupit, ať už přímo nebo přes baráž, a někde v hlavě je, že se to může podařit. Jsme zatím v půlce a chceme vyhrát každý zápas,“ dodal Machalík.