„Řešili jsme s rodinou další varianty a nakonec jsme se rozhodli vrátit domů. Se ženou jsme si Brno zamilovali nejenom po fotbalové stránce, líbilo se nám i samotné město a lidi v něm. Mrzí mě, že jsem angažmá tady neukončil postupem, v baráži k tomu chybělo málo,“ uvedl sedmatřicetiletý bývalý reprezentant pro klubový web.

Zbrojovka mu od léta 2018, kdy ji posílil z Mladé Boleslavi, přirostla k srdci. Přál si dovést ji zpět do nejvyšší soutěže. „Letos jsme bohužel nezačali dobře, ale důležitá výhra v Pardubicích znamená výrazně vylepšenou pozici pro jaro. Doufám, že to kluci dotáhnou a Brno bude příští rok hrát první ligu. Mužstvo na to sílu má a ligu si zaslouží fanoušci i lidi v klubu," vzkázal Magera.

Vytáhlý útočník v brněnském dresu odehrál pětačtyřicet zápasů, ve kterých zaznamenal sedmnáct branek a osm asistencí. "Lukáš u nás odvedl fantastický kus práce. Od prvních dnů potvrzoval, jak příkladným profesionálem je. Jeho vytížení v závěru podzimu už ale bylo menší, a proto jsme ve spolupráci s ním hledali odpovídající řešení. Lukášovi patří za jeho služby a přístup obrovský dík," řekl sportovní manažer Tomáš Požár.