Zbrojovka do úvodního utkání proti Sigmě vyslala poslepovanou sestavu, v obraně se představili mladíci Marek Mach a David Jurásek. Prohrála 1:3, když jedinou brněnskou branku obstaral uzdravený David Krška. „V prvním utkání se ukázala kvalita širšího kádru Sigmy, zejména Pilař nám dělal velké problémy. Neskrýváme, že někteří hráči nastoupili na nezvyklých postech, zejména v defenzivě nám hráči chyběli. Výsledek tak odpovídá, byť zejména Marek Vintr předvedl kvalitní výkon, byl nebezpečný a je škoda, že některou ze svých možností neproměnil,“ uvedl na klubovém webu brněnský kouč Miloslav Machálek.

Do druhého duelu vyslal totožnou základní sestavu jako proti Uničovu, přesto Sigma zvítězila 2:0. „Úvodní čtvrthodina byla vyrovnaná a můžeme litovat, že se nám nepovedlo některé situace dohrát kvalitněji. Poté nás domácí zatlačili, z čehož vyplynul první gól. Ve druhé půli už byla hra opět vyrovnaná, výraznější šance jsme si nevytvořili, soupeř taktéž ne. V závěru přišel rozhodující zásah,“ řekl Machálek.

Nový jarní start:

18. kolo: Líšeň – Vlašim (úterý 26. května, 17.00)

Ústí nad Labem – Zbrojovka (čtvrtek 28. května, 18.00, ČT Sport)

19. kolo: Vyšehrad – Líšeň (sobota 30. května, 17.00)

Zbrojovka – Dukla Praha (pondělí 1. června, 19.00, ČT Sport)

20. kolo: Líšeň – Jihlava (úterý 2. června, 17.00)

Vítkovice – Zbrojovka (čtvrtek 4. června, 17.00)

21. kolo: Žižkov – Líšeň(sobota 6. června, 17.00)

Zbrojovka – Třinec (neděle7. června, 17.00)

Poslední přípravu sehrají jeho svěřenci ve středu od jedenácti hodin dopoledne doma proti Zlínu. Ve čtvrtek 28. května pak opět odstartují v Ústí nad Labem druholigové boje. „Chybělo nám zdravé sebevědomí. Soupeř nás v některých momentech předčil v agresivitě, proto jsou výsledky asi odpovídající a zasloužené. Někteří naši hráči ještě nejsou v optimálním stavu třeba po zdravotním výpadku, zápasy v Olomouci zkrátka ukázaly naše nedostatky,“ uznal Machálek.

Dvě přípravná střetnutí už má za sebou také Líšeň. Po prohře 0:1 s prvoligovou Opavou remizovala 1:1 v Hradci Králové. „Čekal jsem, že delší pauza na nás bude mít větší vliv. Už jsme mezitím měsíc trénovali a čtrnáct dní jsme dělali herní věci, takže oba zápasy jsme zvládli velice dobře, co se týče organizace hry a nasazení. Bohužel měly jedno společné, že jsme nebyli úspěšní ve finální fázi, přitom jsme si proti Opavě i s Hradcem vytvořili dost šancí, měli jsme vstřelit víc gólů. Z toho musíme vyvodit důsledky, příští zápas už rozhodne o bodových ziscích,“ upozornil líšeňský trenér Milan Valachovič.

Jediný gól vstřelil ve čtvrté minutě útočník Jan Silný, ovšem Tomáš Machálek, Václav Minařík či Adam Fila ve velkých příležitostech selhali. „Z devíti stoprocentních šancí ve dvou zápasech jsme dali jeden gól, to je hodně špatná produktivita. Těší nás, že se dostáváme do finální fáze, ale bohužel bez efektu. Obecně v České republice vládnou střelci s deseti až dvanácti góly, ofenzivní kreativní hráči nejsou. Z podzimu nám odešlo šest gólů s Markem Vintrem, pět s Janem Hladíkem, čtyři s Adriánem Čermákem, což byli nejlepší střelci. Věděli jsme, že nás to nějakou dobu bude trápit, a jen se to potvrzuje,“ připomněl Valachovič zimní odchody ofenzivních tahounů do Zbrojovky.

Proti Hradci Králové už naskočil také uzdravený senegalský záložník Lamine Fall a líšeňský stratég má před opětovným začátkem soutěže z čeho vybírat. „Proti Hradci nastoupili kluci, kteří předtím měli menší vytížení, a hrozně mile mě překvapily dobré výkony třeba Kučery, Matochy, Šenka, Ondra Vintr měl dobré věci. Těší mě, že vytvářejí obrovskou konkurenci a také na ně se můžu spolehnout. Do prvního mistráku po pauze s Vlašimí nám trošku zamotávají hlavy. Naopak hráči, kteří už si možná podvědomě mysleli, že hráli dvakrát třikrát v základu a mají místo dané, musejí zbystřit. Budeme s tím určitě pracovat,“ upozornil Valachovič.

Přípravné zápasy:

Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno 3:1

Poločas: 1:0. Branky: 26. Daněk, 50. Kerbr (pen.), 53. Pilař – 82. Krška. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler. Žluté karty: 42. Šumbera, 49. Šustr (Brno).

Olomouc: Buchta (46. Reichl) – Sladký (85. Hausknecht), Greššák, Štěrba, Kerbr (79. Grygar) – Zahradníček, González, Zmrzlý, Daněk, Pilař (72. Šíp) – Yunis (79. Fiala).

Brno: Šustr – Bariš, Šumbera, Mach, Jurásek – Krška, Vaněk, Pachlopník, Ševčík – M. Vintr, M. Sedlák. Střídali Žalud, Jambor a Holman.

Sigma Olomouc – Zbrojovka Brno 2:0

Poločas: 1:0. Branky: 30. Juliš, 88. Jemelka. Rozhodčí: Proske – Kotík, Dresler.

Olomouc: Mandous – Látal, Beneš, Jemelka, Vepřek – Hála, Houska, Breite, Chytil (82. Zlatohlávek), Falta (82. Hapal) – Juliš (87. Spáčil).

Brno: Floder – Štepanovský, Dreksa, Šural, Eismann – Hladík (61. Pachlopník), Čermák (78. Jambor), J. Sedlák, Fousek (76. Šumbera) – Růsek, Přichystal.

FC Hradec Králové – SK Líšeň 1:1

Poločas: 0:1. Branky: 78. Frýdek – 4. Silný.

Hradec Králové: Ottmar (46. Vízek) – Čech (63. Donát), Martinec (63. Kateřiňák), Král, Mejdr (63. Kosař) – Jukl (63. Samko), Zbrožek – Doležal (46. Procházka), Rada (46. Djurdjević), Vlkanova (46. Frýdek) – Šípek (46. Soukeník).

Líšeň: Vítek – Bednář, Hlavica, Rolinek, Šenk – Kučera – Matocha, Minařík, O. Vintr, Machálek – Silný. Střídali: Ševčík, Černín, Vasiljev, Fall, Fila, Jeřábek, Málek, Demeter.