Jen těžko si bez něj lze představit zálohu fotbalové Líšně. Marek Matocha nastoupil v základní sestavě i v pátek proti Chrudimi a dlouho se mohl těšit z jednogólového vedení svého celku. Jenže další nepovedený závěr přinesl chrudimské vyrovnání v 89. minutě a ztracené dva body za pouhou remízu 1:1. „Je to hrozná škoda,“ hlesl Matocha.

Líšeňský záložník Marek Matocha (v bílém s číslem 10) nevynechal zatím jediný druholigový zápas svého klubu. | Foto: SK Líšeň

Na jaře už Líšeň narazila na rozhodně silnější soupeře, než kterým byla v pátek Chrudim. Svěřenci kouče Milana Valachoviče od 28. minuty vedli, dokázali si vytvořit i řadu dalších příležitostí.

Místo proměnění některé z nich však přišel tvrdý závěrečný direkt, kdy východočeský celek po nepřehledné situaci vyrovnal a vydoloval bod. „Nemůžeme dostat gól v 89. minutě, to už si musíme pohlídat. Ještě k tomu jsme si v obou poločasech vytvořili šance, které máme dohrát do gólu. Ale neuděláme to, vedeme jen 1:0 a nakonec samozřejmě dostaneme gól,“ mrzelo pětadvacetiletého záložníka.

Přitom nešlo o první nepovedený závěr utkání, po kterém Líšeň zbytečně přišla o body. Na podzim s Táborskem dostala rozhodující gól v nastavení druhé půle, jen o pár týdnů později v poslední pětiminutovce doma ztratila vedení 2:1 nad Prostějovem a padla 2:3. „Vždy se dá něco udělat líp, jsme natolik zkušený tým, že si koncovky zápasů musíme pohlídat,“ tušil bývalý hráč Vyškova a olomoucké Sigmy.

Ztráta s Chrudimí je o to bolestivější, že jihomoravský klub svého soupeře dlouho jasně přehrával. Gól pak dostal z jediné vážnější skrumáže před brankou gólmana Tomáše Vajnera. „Zápas se lámal při těch našich šancích, kdybychom o poločase vedli dva tři nula, tak utkání bylo úplně o něčem jiném. Jenže jsme své příležitosti nevyužili, bylo to stále jen o gól. Remíza je obrovská škoda pro nás,“ hodnotil Matocha.

Stálice v záloze

Ten ani tentokrát nechyběl v líšeňské sestavě, v letošní sezoně zatím nastoupil v základní jedenáctce do každého druholigového utkání brněnského celku. Navazuje tak na loňskou sérii, kdy vynechal jediný duel. A to z disciplinárních důvodů, odpykával si totiž trest za čtyři žluté karty.

Změna však na začátku jara nastala po jeho boku, zraněného středopolaře Davida Machalíka nahradila zimní posila Marek Polášek. „Úkoly jsou vesměs pořád stejné, akorát místo zraněného Machyho nastupuje Poly. S ním se mi ale hraje dobře, nemáme žádný problém a ve všem si vyhovíme,“ těší Matochu.

Proti Chrudimi už Machalík byl mezi náhradníky, do utkání však nenaskočil. Spíš to tak vypadá, že i v Jihlavě, kde Líšeň odehraje další druholigový duel už v pátek od šesti hodin večer, se v záloze objeví trojice Matocha, Polášek a Adrián Čermák. „Musíme rychle zapomenout na poslední utkání a určitě pojedeme do Jihlavy vyhrát. Připravíme se na zápas co nejlíp a budeme se snažit ho zvládnout,“ dodal středopolař.