Zdravotně zbídačený brněnský celek nastoupil v sobotu do závěrečného utkání skupiny D v zimní Tipsport lize v Olomouci. Hanáci, pro které šlo o prvoligovou generálku, zvítězili 2:1. „Bylo znát, že Sigma je v jiné fázi, v jiné herní kvalitě a sehranosti. Chlapci si i s ohledem na náš stav sáhli na dno sil. Nacházíme se momentálně v těžké situaci, co se týče zdravotního stavu, mnoho hráčů zůstalo pro nemoc a zranění doma. Ale na to se nevymlouváme. Hráči, kteří tu byli, jsou členy kádru Zbrojovky Brno,“ uvedl pro brněnský klubový web asistent trenéra Jozef Dojčan.

Zbrojovka má na marodce Matěje Hrabinu, Damiána Bariše, Jana Štěrbu, Pavla Zavadila, Adriána Čermáka, Davida Jambora a Jakuba Řezníčka. Před víkendem se k nim přidali Claude Lhotecký, Lukáš Rogožan a Martin Sedlák, z rodinných důvodů navíc scházel Jan Hladík. V pondělí přitom Brňané míří na týdenní soustředění do slovenského Sence.

Sigmě generálka proti Zbrojovce vyšla. Kouč Jílek nechápal Růska

Do Olomouce tak Brňané přijeli jen se čtyřmi muži na střídání a náhradním gólmanem. „Měli jsme hráče na konkrétní pozice, neměli jsme je všechny zdvojené. Někteří hrají stabilně dva zápasy za týden a jsme v hrubé přípravě, lidé to možná tak nevnímají, ale bylo to hodně náročné a chci hráčům poděkovat. Cílem bylo neprohrát, výsledek nás mrzí, ale s výkonem hráčů spokojený jsem,“ uvedl Dojčan.

Asistenta kouče na deset dnů vyřadila nemoc, na marodce jej vystřídal hlavní trenér Richard Dostálek. „Samozřejmě nám chyběl, ale taková je situace. Telefonická spolupráce byla bez problémů. Covid se nám momentálně trochu motá v kabině. Doufám, že už to nejhorší máme za sebou,“ vyslovil přání Dojčan.

Vinou nebývalé vlny absencí se na hrot brněnského útoku v Olomouci vysunul tvořivý záložník Adam Fousek, který bojuje o základní sestavu, ve které v úvodu podzimní části scházel. „Samozřejmě zimní příprava příliš nevoní asi žádnému hráči, ale každý si v ní musí říct o sestavu, která vykrystalizuje s jejím koncem. Snažím se, abych tam byl. Doufám, že to vyjde,“ řekl Fousek.

Na jeho pozici uprostřed záložní řady zatím přivedlo vedení jen navrátilce z Blanska Marka Macha, ale jisté místo to pro sedmadvacetiletého středopolaře neznamená. „Nevím, jaké má vedení záměry. Konkurence je potřeba, abychom se neustále posouvali, třeba ještě někdo přijde, třeba ne. Fakt netuším,“ přemítal Fousek.

BOJ O SESTAVU

V létě do základní sestavy pro FORTUNA:NÁRODNÍ LIGU nepatřil, naskočil do ní až od sedmého kola, ale post už do konce podzimu nepustil. V patnácti utkáních vstřelil čtyři góly. Jeho úkol byl především pracovat pro ofenzivní trojici Řezníček, Hladík a Jakub Přichystal. „Myslím, že jsme v zápasech měli dost šancí, akorát gólů mohlo být víc. Body to nakonec neslo, takže můžeme být spokojení,“ hodnotil vedoucí příčku.

Na hřišti si hodně rozumí s talentovaným teenagerem Michalem Ševčíkem. „Ševa je šikovný na balonu, dokážeme si vyhovět a dělat servis pro kluky dopředu. Doufám, že by to mohlo klapat i dál,“ podotkl Ševčík.

Taktickou volnost ovšem odmítá. „Jsme se Ševou hodně kreativní hráči a snažíme se vymýšlet situace, ale volnost? To nemá rád žádný trenér. Povinnosti dozadu musíme plnit. Když to přeženu, dopředu si můžeme dělat víceméně, co chceme, čeká se od nás nadstavba,“ sdělil pardubický rodák.

Stejně jako vedení týmu vyhlíží návrat spoluhráčů v čele s kanonýrem Řezníčkem. „Myslím, že Řezňa bude brzy v pořádku. Je ostřílený borec a ví, co potřebuje. O to strach nemám,“ uvedl.

FOTO: Obránce Mezera na zkoušce neuspěl, Zbrojovka poprvé v přípravě padla

Na jaře pak chtějí Brňané co nejdřív splnit vytčený cíl. „Nesmíme nic podcenit. Důležitý bude začátek, když ho chytíme a budeme vyhrávat, větřím tomu, že co nejdřív můžeme oslavit postup,“ vyhlížel Fousek.

V konečné tabulce Tipsport ligy Zbrojovka obsadila patnáctou pozici z dvaceti účastníků, zvítězila Mladá Boleslav.