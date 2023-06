Chce hrát, proto do Brna přišel. A svými výkony hodlá pomoct fotbalistům Zbrojovky Brno k návratu do nejvyšší české soutěže. Obránce Martin Nový se stal první oficiální posilou brněnského klubu v letní pauze, přichází na roční hostování bez opce z Bohemians 1905. „Škoda, že Brno spadlo, myslím si, že to nebylo na sestup, ale prostě se to nevydařilo,“ řekl třicetiletý zadák v rozhovoru pro Deník.

Obránce Martin Nový přichází do brněnské Zbrojovky na roční hostování z Bohemians 1905. | Foto: FC Zbrojovka Brno

Už jste se v Brně zabydlel?

Zrovna ve čtvrtek jsem se zabydlel, našel jsem byteček v Bystrci, kterou už znám. Budeme tam s rodinu, která je zatím doma na baráčku, užívají si bazén.

Jak si zvykáte v novém týmu?

Zatím vše probíhá jako vždycky v novém klubu. Myslím, že tam není nic zvláštního, trenér mě zná, tím je to pro mě trochu jednodušší. Pomohlo mi, že několik kluků znám z dřívějška, z Příbrami Kubu Šimana, z Jablonce Vlastu Hrubého a z Bohemky teď přišel Michal Vrána.

Dlouho jste zvažoval nabídku Zbrojovky?

Mně šlo spíš o to, že potřebuji pořádně hrát, dva roky v Bohemce jsem skoro nehrál. Pro mě je důležité hrát a trenér by mi to chtěl umožnit, proto si mě možná přivedl. Doufám, že mi pořád věří. Pro mě by to měl být takový restart v ideálním případě.

V Bohemians vás nepustila do hry velká konkurence?

První rok hlavně zranění, která jsem měl dvě. V tom druhém jsem se spíš neprosadil, ale nemá smysl to víc rozebírat.

Bavili jste se s trenérem, že s vámi počítá do základu?

O tom jsme se nebavili, to mi ani nemůže říct, ale chci hrát.

Takže chcete raději pravidelně hrát druhou ligu, než občas naskakovat v první?

Pro mě to je lepší. Nezvládám, když nehraji, samozřejmě každý chce radši hrát. Neříkám, že v Brně to tak musí být, ale pokusím se o to. V Bohemians jsem cítil, že už potřebuji změnu, pokoušel jsem se prosadit dva roky, to už bylo dost.

Co víte o druhé lize?

Hrál jsem ji ve Vlašimi, když jsem začínal, to už je devět let. Doufám, že se nám bude dařit a zabojujeme o postup. Nebude to jednoduché, druhá liga je těžká soutěž, ale věřím, že vím, do čeho jdeme.

Jste připravený na tlak, protože fanoušci Zbrojovky berou jedině postup?

Není se čemu divit, Brno je druhé největší město v republice, takže musí hrát o postup. Tlak nějak nevnímám, samozřejmě někdo fandí, někomu se něco nelíbí, na to mají lidi právo.

Jak náročná je letní příprava v Brně?

Zatím ji ještě koušu. (úsměv) Je tak nějak normální jako všude, někdy máme dvoufázové tréninky, asi klasická příprava.

Trenér chce v přípravě zkoušet různá rozestavení i hráče na několika postech, týká se to i vás?

Trochu ano, trenér ví, že můžu hrát na kraji i uprostřed. Myslím si, že to provází celou moji kariéru a jsem připravený.

Už jste vypozoroval, jak velkou máte konkurenci?

Myslím si, že je tady spousta šikovných kluků. Škoda, že Brno spadlo, myslím si, že to nebylo na sestup, prostě se to nevydařilo. Když se chytne blbá vlna, těžko se z toho vyhrabává.

Sledoval jste Zbrojovku v boji o záchranu?

Asi jako všechny týmy, ke konci sezony jsem koukal na to, jak se odehrává boj o záchranu. Většinou je zajímavé sledovat boj o titul, jak byl rozhodnutý, už jsem sledoval boj o záchranu.