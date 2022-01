To potvrzuje také Jiří Bílý, masér aktuálně druholigového lídra Zbrojovky. „Záleží na každém individuálně, někdo si chce povídat, jiný zase rád odpočívá, přizpůsobím se každému, jak mu to je příjemné. Když vzpomínám na ty, kteří si chtěli nejvíc povídat, hned se mi vybaví Honza Štohanzl nebo Lukáš Vraštil,“ přibližuje Bílý jména už bývalých hráčů Zbrojovky.

V brněnském klubu pracuje už šest a půl roku, pomohla mu k tomu Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. „Masáže jsem dělal už dřív, akorát komerčně pro veřejnost po Brně. Při studiu mi řekl nynější děkan fakulty Honza Cacek, který dělal ve Zbrojovce kondičního trenéra, že shánějí do béčka maséra,“ líčí čtyřiatřicetiletý Bílý.

Po přesunu k prvnímu týmu okusil práci i v nejvyšší soutěži, teď Brňané bojují ve druhé lize. Do rutiny zatím nespadl. „To určitě ne. Furt mě něco překvapuje, je to pestrá práce, není jen o masírování. V některých klubech bývají maséři deset či dvacet let, jinde se mění častěji, jsem v áčku pět let,“ říká Bílý, jenž žije poblíž Znojma.

Podle něj ani nemusí klubový masér mít k fotbalu tak blízko. „Fotbal jsem nikdy nehrál a z mého pohledu je to dobré, že třeba nejsem tak vyhořelý, některé věci mě dokáží překvapit, něco se naučím,“ uvažuje.

Každopádně jde o profesi na plný úvazek, práce mu začíná už před tréninkem. „Jsem v kabině hodinu a půl před ním, chystám pitný režim, tejpy, pak začnou chodit kluci, někdo chce namasírovat, jiný zatejpovat či uvolnit svaly. Nebo řeším drobná zranění, ošetřuji třeba otlaky a běžné věci,“ popisuje brněnský masér.

Na hřišti pak pomáhá trenérům s čímkoli podle potřeby. „Po tréninku přicházejí masáže, různá uvolňovací cvičení podle potřeb hráčů. V přípravě bývá víc tréninků, což je náročnější a kluci unavenější, takže využívají masáže víc,“ sděluje.

V pondělí brněnský celek startuje dlouhou zimní přípravu, která přidělává také masérům víc práce. „V zimě je toho pro mě víc i před tréninkem, starší hráči zajdou na rychlou masáž, někteří chtějí mít svaly zahřáté před rozcvičkou, aby se jim nic nestalo. Navíc se trénuje na umělá trávě, která je tvrdá a zmrzlá, s čímž souvisí víc zranění. Hráči jsou rozlámanější,“ povídá Bílý, kterému jinak chlad nevadí. „Jsem teple oblečený a pobíhám různě pro hřišti, tak je to celkem v pohodě,“ usmívá se.

Jeho umění někteří hráči vyhledávají méně, jiní naopak častěji. Jak to vypadá v současném kádru Zbrojovky? „Některým masáže nevyhovují, třeba Jirka Texl na ně moc nechodí. Jiní je zase využívají víc i vzhledem k věku, takový Pavel Zavadil je má rád na uvolnění svalů,“ podotýká Bílý.