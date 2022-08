Pří páteční výhře Vyškova 1:0 v Opavě vstřelil jedinou branku utkání. „Jsem rád, že jsme udrželi nulu vzadu, to je naše práce. Gól je třešnička navíc, hlavně že jsme to zvládli za tři body,“ pravil Matys, který se prosadil po rohovém kopu Davida Kršky ve 28. minutě. „Standardky jsme sice cvičili, ale zrovna tohle nebyl nacvičený signál. Super, že to tam spadlo. Vždy se najde nějaká oslava, i když dávat góly není nejběžnější pro obránce,“ usmál se.

Po povedeném utkání na opavském trávníku dostali fotbalisté Vyškova volný víkend, který Matys strávil doma v Praze. Tři body tým vydřel. „Řekl bych, že Opava měla od začátku asi víc ze hry, snažili jsme se chodit do rychlých brejků a z jednoho byl roh, po kterém padl gól. Přečkali jsme šance domácích a podařilo se nám zvládnout druhý poločas. Ke konci byla sporná situace, ale rozhodčí nám penaltu nepískl,“ poznamenal dvacetiletý zadák.

Vyškov v dosavadních čtyřech kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY ještě neprohrál a vede s deseti body druholigovou tabulku. „Před sezonou jsme si dali nějaké cíle a určitě se od toho odvíjí vstup do ligy, který se nám povedl. Zápasy byly bodově skvělé, za což jsme rádi. Pohybujeme se nahoře, ale druhá liga je dlouhá,“ sdělil.

Body Vyškov ztratil jen za remízu 1:1 na hřišti pražské Sparty, Chrudim porazil 3:0 a Táborsko 3:1. „Výkon vždycky může být lepší, mohli jsme přidat víc gólů, být dominantnější na míči. Nepovedl se nám první poločas na Spartě, který jsme přežili. I teď v Opavě jsme určitě mohli být víc na balonu, musíme si víc věřit a být kvalitnější s míčem,“ nabádal Matys.

Může jihomoravský klub vydržet na vrchu tabulky až do konce soutěže? „Zatím je to hodně vzdálená budoucnost, čeká nás skoro celá soutěž. Máme za sebou čtyři zápasy, které se povedly, chceme na ně navázat. Kdyby se to povedlo, je to krásné, ale brzy něco předvídat,“ uvedl.

V sobotu ve čtvrt na jedenáct dopoledne se Vyškov v Drnovicích utká s Líšní, aktuálně třetím celkem tabulky. Výsledek duelu také napoví o dalším vývoji sezony. „Je to takové derby, Líšeň má dlouhodobě fungující tým, kluci jsou spolu dlouho, kabina spolu drží a panuje tam sehranost. Nachystáme se jako do každého jiného utkání, předvedeme naši hru a uvidíme, co z toho bude,“ prohlásil český mládežnický reprezentant.

Vyškov vedle mladých talentovaných hráčů dává příležitost také fotbalistům z Afriky, například z Burundi, Jižního Súdánu, Kamerunu nebo Pobřeží slonoviny. „Je to hodně o komunikaci s klukama z ciziny, aby pochopili taktické pokyny, co od nich chceme. Dorozumíme se vždycky, není tam žádný kluk, který by nezapadl do kabiny, všichni jsme si sedli. Na hřišti nám pomáhají, jsou to posily,“ ocenil obránce.

V šatně tak místo češtiny vládne také angličtina. „Kluci, co tam máme, až na jednoho všichni umějí anglicky, takže se v pohodě domluvíme, vše jde v pohodě. Kluci se navíc učí, chodí na lekce češtiny, umí fotbalová slova jako záda, sám, levá, pravá,“ vysvětlil Matys.

Ten hostoval ve Vyškově už na jaře, kam ho poslala pražská Slavia stejně jako brankáře Kinského. „V létě jsme řešili prodloužení a uvidíme zase po půlroce, jaká bude situace, sedneme si s vedením Slavie a budeme řešit co dál. Hrajeme mužský fotbal a poznávám, že je to něco jiného než dorostenecký. Každá minuta a každý zápas jsou pro mě plus. Jsem vděčný za každou příležitost, protože někde musíme začít hrát,“ podotkl vyškovský zadák.