Ještě před rokem byla mezi druholigovými mužstvy nováčkem. Po úspěšné sezoně zakončené devátým místem fotbalová Líšeň ještě posílila a v sobotu se na moment ocitla v čele FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY.

Marek Szotkowski se v líšeňském dresu uvedl jako střelec. | Foto: Attila Racek

Nové posily na všech postech. Fotbalová Líšeň roli nováčka ve druhé lize zvládla, po odchodu několika opor však musela posílit na všech postech. A vypadá to, že se jí to podařilo. Po druhém kole mají brněnští fotbalisté šest bodů a na chvíli se dostali i do čela tabulky. „V průběhu jara jsme měli baťůžek z podzimu. Zvykali jsme si na soutěž a sbírali zkušenosti. Teď se nám jaro konečně vyplácí,“ líčí brněnský kouč Milan Valachovič.