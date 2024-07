„Chrudím hrála velmi přesný a bojovný zápas, my se zato nedostávali do věcí, které bychom potřebovali. Nevycházel nám timing, abychom byli nebezpeční. Zápas jsme mohli v závěru výsledkově zachránit z penalty, ale herně nám toho pořád chybí spoustu k tomu, abychom hráli, jak si představujeme," přiznal kouč brněnského celku Jaroslav Hynek.

Ten neměl k dispozici vykartovaného kapitána Jakuba Řezníčka a stále ani Fostera Gyamfiho, oproti úvodním dvěma duelům udělal dvě změny v základní sestavě. Místo Carla Matekoviče a Filipa Štěpánka nasadil do hry Jiřího Hamzu a Denise Granečného.

„Foster řeší určitou věc s vízy a táhne se to, řeší se to na dánské straně. Nastaly nové věci a věřím, že do dalšího zápasu nastoupí. Co se týče nenasazení Filipa Štěpánka do základu, tak ten měl po faulu v Opavě problém s lýtkem. Nebylo to úplně na to odehrát zápas, ale protože se utkání nevyvíjelo dobře, nasadili jsme ho tam. Hamzič ale odvedl poměrně slušný výkon, je dobré vědět, že máme hráče připravené do toho naskočit," pověděl Hynek.

V první půli byli aktivnějším týmem domácí a hrálo se především na půlce Zbrojovky, i když ani Chrudim si dlouhou žádnou kloudnou šanci nevytvořila. V nepříliš divácky atraktivní první půli ale nakonec fanoušci domácího týmu gól viděli. A k jejich radosti do sítě brněnského celku. Míč se těsně před koncem poločasu ve vápně odrazil od hostujícího Jakuba Janetzkého příhodně na chrudimského kapitána Jana Řezníčka, který střelou k tyči nedal Sváčkovi šanci.

Nespokojený Hynek provedl o přestávce tři změny v sestavě. Do hry poprvé zasáhla i slovenská posila Šimon Mičuda, k němu kouč Zbrojovky poslal také žolíka Wale Musu Alliho a Štěpánka. Ze hry naopak stáhl Jakuba Šurala, Adama Kronuse a Tomáše Smejkala. „Gól do šatny by s námi neměl zamávat a když soupeř hrál ve druhém poločase úsporněji, měli jsme toho využít," litoval Hynek.

Jeho svěřenci byli ale po změně stran nebezpeční pouze v úvodu a v závěru poločasu. Třeba Potočný mohl zkraje druhé půle vyrovnat, hodně nebezpeční byli ale i domácí, kteří využívali toho, že Zbrojovka otevřela hru. Šimkovu jedovatou střelu vyrazil Sváček, Kosek pálil jen těsně mimo bránu, kousek vedle tyče hlavičkoval po rohu Kutík. Hrubešova střela zase mířila těsně mimo vzdálenější tyč.

Zbrojovka přesto málem odvezla z Chrudimi bod díky aktivitě v závěru. Nejprve Martin Nový poslal svůj pokus na břevno, v devadesáté minutě pak byl ve vápně faulovaný rychlonohý Alli a k nařízené penaltě se postavil Potočný. Jeho zakončení ale vyrazil nohama Šerák. A tak Zbrojovka odjela z Chrudimi bez bodu.

V sobotu se Brňané ve čtvrtém kole poprvé představí na novém pažitu stadionu v Srbské ulici, kde od šesti hodin večer vyzvou Varnsdorf. Nejistá je stále budoucnost Alliho, který v Chrudimi odehrál celý poločas, což je zatím největší porce v tomto ročníku.

„Alli chce odejít, máme na to necelý měsíc všechno vyřešit. V zápasech nám může pomoct, ale u něj v práci chybí koncentrace. Udělá věci, které tam nechceme. Než si osvojíme nový systém, tak nám v něčem může pomoct jako teď nebo v Jihlavě (po faulu na něj viděl jihlavský hráč červenou kartu a Zbrojovka si zahrála přesilovku - pozn. red.) Je to taktická věc. Ale pro kontinuální vývoj potřebujeme vědět, jestli tady bude, nebo odejde pryč," dodal Hynek.

Chrudim - Zbrojovka Brno 1:0

Branka: 45. Řezníček.

Rozhodčí: Trska – Pfeifer, Kotalík.

Žluté karty: 71. Šerák, 87. Tichai, 90+5. Skwarczek – 14. Potočný, 90+5. Nový.

Diváci: 1630.

Chrudim: Šerák – Kozojed, Toml, Skwarczek, Kutík (81. Holub) – Řezníček (C) – Šimek (81. Wehowský), Bauer (59. Kejř), Hrubeš, Kosek – Látal (63. Vácha).

Zbrojovka Brno: Sváček – Pernica, Hamza, Granečný (57. Texl), Nový, Šural (46. Mičuda), Janetzký (80. Jambor), Smejkal (46. Štěpánek), Kubr, Kronus (46. Alli), Potočný.