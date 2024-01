Jde jen o přípravu, přesto je úterní představení fotbalové Zbrojovky pro brněnský klub zdviženým prstem. Jihomoravané zakončili své účinkování v zimní Tipsport lize prohrou 2:6 na hřišti devátého týmu tabulky slovenské nejvyšší soutěže Skalice. Přitom v sedmdesáté minutě snižoval brněnský Roman Potočný na 2:3. Brnu ovšem nevyšla závěrečná desetiminutovka, v níž obdrželo tři góly. S bilancí jedné výhry a dvou proher zakončuje Zbrojovka účinkování ve skupině C se třemi body na posledním místě.

Fotbalisté Zbrojovky. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Jihomoravané nezopakovali výkon ze soboty, kdy vyhráli 2:1 ve Zlíně. I ve Skalici protočili v obou poločasech prakticky dvě jedenáctky.

V první půli nechyběl na hřišti ani hvězdný brněnský kanonýr Jakub Řezníček, který se ale znovu neprosadil.

Hostům se nevedlo už od úvodních chvil. Již v první minutě lapil brněnský brankář Martin Berkovec penaltu. V patnácté minutě už byl ale krátký na rychlý protiútok domácího celku, který zakončoval střelou do odkryté brány Alex Sobczyk.

O jedenáct minut později navýšil vedení Skalice Mário Hollý přesnou střelou z vápna.

Brňané se pokoušeli vrátit do zápasu a to se jim povedlo ve čtyřiatřicáté minutě, kdy byl Denis Granečný nejpohotovější ve zmatku v šestnáctce a snížil na 1:2. Domácí si ale do konce poločasu vzali dvoubrankové vedení znovu zpět, když při rychlém brejku hosté opět neuhlídali aktivního Sobczyka, jenž se trefil i podruhé.

Do druhé půle Zbrojovka prakticky kompletně vyměnila jedenáctku, na hřišti zůstali pouze brankář Berkovec a autor první branky Granečný. A Zbrojovka se znovu dočkala kontaktní branky. Roman Potočný se v sedmdesáté minutě zblízka nemýlil a bylo to 2:3.

V závěru však přišla brněnská šestiminutovka hrůzy. V rozmezí dvaaosmdesáté a osmaosmdesáté minuty se postupně prosadili domácí Davi Alves, Denis Baumgartner a Ján Vlasko a Brno si odvezlo ze slovenského města nedaleko českých hranic výprask.

Zbrojovka v Tipsport lize postupně prohrála 0:2 se Zlatými Moravci, porazila 2:1 Zlín a na závěr podlehla 2:6 Skalici. V sobotu čeká Brňany první domácí duel přípravy, když půl hodiny před polednem vyzve na umělé trávě za Lužánkami třetiligový Hodonín.

MFK Skalica - FC Zbrojovka Brno 6:2

Poločas: 3:1.

Branky: 15. Sobczyk, 26. Hollý, 44. Sobczyk, 82. Alves, 84. Baumgartner, 88. Vlasko – 34. Granečný, 70. Potočný.