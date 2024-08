Za fotbalovou Zbrojovku válel jako hráč a ještě loni na jaře ji taky trénoval. Nyní se ale Richard Dostálek brněnskému klubu postaví v roli asistenta trenéra Vyškova při druholigovém derby, které je na programu v Drnovicích v pondělí v půl šesté večer. Pikantní bude derby taky pro stopera brněnského celku Filipa Štěpánka, jenž působil ve Vyškově tři roky a byl rovněž kapitánem týmu. Ani jeden z jihomoravských celků nezastihl úvod sezony v ideálním rozpoložení a v tabulce je dělí jediný bod, byť v nesmírně vyrovnané tabulce to znamená, že Vyškov je pátý a Zbrojovka až dvanáctá.

„Jedná se o soupeře, který vyznává poměrně pragmatický, jednoduchý a rychlý fotbal. To se budeme snažit otupit naší kombinací. Máme nějakou základní představu, jak Vyškov hraje, čím je nebezpečný a co by na něj mohlo platit," uvedl pro klubový web trenér Zbrojovky Jaroslav Hynek.

Brňané jsou ve vyrovnané tabulce před dohrávkou až na dvanácté příčce, když v šesti kolech nasbírali osm bodů. Minule remizovali 0:0 doma s béčkem Sparty. Kvůli karetnímu trestu budou v Drnovicích postrádat stále Jakuba Šurala, absentovat bude i Foster Gyamfi, otázkou je, kdo se postaví do brány, kde minule při zranění Dominika Sváčka dostal poprvé v sezoně prostor Filip Mucha a obstál.

„Uvidíme, jak se nám povede vracet marody, kteří nám chyběli minule," popsal Hynek, jenž potřeboval zapracovat i na ofenzivě svého mančaftu. Zbrojovka je aktuálně s Prostějovem nejmíň produktivním týmem soutěže, když v šesti duelech nasázela jen pět branek. Stále se jí přitom nepodařilo přivést po odchodu Jakuba Řezníčka posilu do ofenzivy.

I Vyškov se v útoku souží a v šesti duelech vstřelil o jediný gól víc než Zbrojovka. Svěřenci trenéra Jana Kameníka se ovšem mohou pochlubit pevnou defenzivou, v šesti duelech inkasovali jen čtyřikrát, lépe je na tom už jen vedoucí Zlín. Jihomoravané v minulém kole poprvé v sezoně padli, když nestačili 0:1 na Opavu.

V úterý si částečně spravili chuť, v prvním kole Mol Cupu totiž vyhráli na hřišti divizního HFK Olomouc 2:0.

„Doufám, že i naše pohárové vítězství je pozvánkou pro fanoušky na Zbrojovku. Máme co napravovat po minulém ligovém kole s Opavou. Hrajeme derby doma a doufáme, že si lidé najdou čas dorazit a povzbudit nás. Čeká nás soupeř, který je aspirantem na nejvyšší příčky. K utkání musíme přistoupit maximálně zodpovědně. Derby nemá favorita, může dopadnout jakkoliv – a doufám, že skončí v náš prospěch,” prohlásil trenér Vyškova Kameník.

Naposledy se oba celky střetly před čtyřmi měsíci 20. dubna také v Drnovicích a utkání skončilo remízou 1:1.