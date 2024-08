„Zahráli jsme velice dobře úvodní poločas, kdy jsme mohli dát dva tři góly. Inkasovali jsme ale gólem do šatny a i když jsme šli do druhého poločasu odhodlaní, tak jsme si nevypracovali čistou šanci a bylo to pak od nás spíš o agresivitě než fotbalovosti," mrzelo kouče Zbrojovky Jaroslava Hynka.

Trenér Vyškova Jan Kameník provedl oproti předcházejícímu kolu, kdy Vyškov prohrál 0:1 v Opavě, dvě změny v základní sestavě, do níž se podívali nově El Azzouzi Zakaria a Ousmane Conde. Zbrojovce v Drnovicích absentoval oproti předcházející remíze 0:0 s béčkem Sparty kapitán David Jambor, pásku po něm převzal Martin Nový a do základní sestavy A týmu se poprvé posunul sedmnáctiletý záložník Daniel Polák.

„On i další mladí hráči jako Jambor, Švancara, Hamzič odvádějí velice kvalitní výkony a makají na sobě. Je dobře, že tam jsou, ale my potřebujeme posílit," zopakoval potřebu přivést především hráče do ofenzivy Hynek.

Po úvodním oťukování to byli právě jeho svěřenci, kteří v první půli diktovali tempo hry, jenže ti ukázali střelecké trápení. Ve vyložené šanci pálil Kronus do tyče a Romana Potočného vychytal ke konci první půle vyškovský brankář Jiří Borek.

Naopak Vyškov svou ojedinělou šanci v závěru využil, když se prosadil po skrumáži zblízka Ulbrich. „Zbrojovka měla v první půlce převahu zejména v křídelních prostorech a nám scházela větší důslednost na křídle," přiznal vyškovský kouč Jan Kameník.

Po změně stran byli nebezpečnější právě jeho svěřenci, i oni ale potvrdili trápení v koncovce. V tutových příležitostech pálili mimo Filip Vedral nebo Tomáš Zajíc. Zbrojovce v závěru mohl vystřelit aspoň bod Jakub Janetzký, ale zblízka si na Borka nepřišel.

„Zápas jsme nakonec odpracovali srdnatě a bylo to pak o tom, jestli dáme na 2:0, nebo ne," podotkl Kameník.

Jihomoravské derby se tentokrát obešlo bez větších kontroverzí, o rozruch se v tomto směru postarali jen trenéři. V 86. minutě se totiž Kameník pustil na dálku do Hynka. Vyškovskému trenérovi se nelíbilo, že brněnský Daniel Švancara po autovém vhazování nevrátil domácím míč, který brankář Borek vykopl kvůli zranění svého spoluhráče.

„To byla největší kaňka na utkání, že jsme nevrátili míč, což bylo rozhodnutí hráčů. Chceme, aby tyto věci fair play. V té rychlosti a jak to bylo daleko, jsme s tím nemohli nic dělat. Tímto směrem jít nechceme. Trenér Kameník je poměrně impulzivní trenér, i mě by to rozčílilo, takže na část jeho reakce se nezlobím, ale musí si uvědomit, co může ovlivnit trenér z lavičky. A částečně mě mrzí, jak mě osočil. Studovali jsme spolu licenci, o mě je známo, že jsem hodně slušný člověk. Vyříkali jsme si to, on to ale úplně nevzal, to si musí v sobě vypořádat on," pověděl Hynek.

„Situaci jsme si vyříkali a dál bych se k tomu vracet nechtěl," odvětil na dotaz stroze Kameník.