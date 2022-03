Jde znát odchod opor Jana Silného, Jakuba Kučery a Martina Rolinka do ligových týmů?

Samozřejmě, že když odejdou tři hráči, kteří to táhli, jde to poznat. Na druhou stranu i Vlašim jsme mohli porazit, stačilo, kdybychom dali první gól my. I na podzim jsme prohráli s Vlašimí a pak se Zbrojovkou a lidi nám nevěřili, že zopakujeme druhé místo z předcházející sezony. Nám se ale povedlo nastartovat.

Prohrávat jste se právě za ten podzim odnaučili. Jaká byla nálada v kabině po porážce s Vlašimí?

Bezprostředně po zápase jsme byli naštvaní asi všichni hráči, trenéři i vedení. Mrzelo nás, že porážka přišla zrovna s Vlašimí a po takovém průběhu. Šance vyhrát zápas jsme měli, ale jedeme dál.

V utkání s Vlašimí dostal čtvrtou žlutou kartu jeden z klíčových hráčů Jaroslav Málek, který bude v derby absentovat. Jak velká je to pro vás komplikace?

Je to nepříjemné. Jarda měl v posledních dvou letech takovou formu, že dal hodně gólů. Sice i z penalt, ale vzal je na sebe a svou roli zvládl. Dobře řeší standardky a neustále se snaží hrát. Musíme ho nahradit.

Je pro vás jako bývalého dlouholetého hráče Zbrojovky zápas speciální?

Z osobního hlediska asi už ne, to byl třeba ten první, kdy jsem hrál proti Zbrojovce. Ale pořád je to hodně prestižní zápas z toho pohledu, že jde o brněnské derby. Víc se o něm bude mluvit a taky jde o to, že Zbrojovka ligu jasně vede. Výhra by byla hodně cenná.

Berete tento zápas jako poslední možnost, jak ještě ohrozit suverénní pozici Zbrojovky, která vede soutěž o dvanáct bodů?

Ta ztráta už je dost velká. I když vyhrajeme, devět bodů je pořád strašně moc. Ale stát se může cokoliv.

Letní zápas jste prohráli 1:2 a silně jej ovlivnilo vniknutí fanoušků Zbrojovky na hřiště. Co očekáváte od páteční odvety?

To doufám, že se nezopakuje, ale jinak věřím, že utkání bude podobně vyhrocené s dobrou atmosférou jako posledně a přijde hodně lidí.