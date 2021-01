Pulpit naposledy trénoval třetiligový Rakovník, kde na podzim skončil. „Byla tam možnost odejít do zahraničí. Bohužel covidová situace to neustále oddaluje a není to zatím k řešení,“ přiznal v rozhovoru třiapadesátiletý pražský rodák.

Už jste se stihl seznámil s blanenským hráčským kádrem?

Jsem spokojený s přístupem hráčů v tréninku. Víc k tomu nemám co dodat, protože musím hráče víc poznat. Až pak můžu udělat větší analýzu. Zatím mám za sebou jen pár tréninků, což je málo.

Máte přehled o Blansku?

Sledoval jsem druhou ligu, viděl jsem v televizi i utkání Blansko – Hradec Králové, ale že bych se věnoval nějak přednostně Blansku, to určitě ne.

Co je první krok, který musíte v týmu udělat?

Nejdřív musíme přijít na to, kde byl problém, že mužstvo nezískalo víc než devět bodů. Máme na to dva měsíce a věřím, že se za tu dobu dá udělat spousta práce. Doufám, že na to hráči přistoupí a budeme dobře připraveni na jarní část druhé ligy.

Máte v hlavě už nějaké změny v kádru?

Určitě nějaké příchody i odchody plánujeme, je to ale ještě předčasné. Tipy máme, každý den se o tom neustále bavíme. Hledáme to nejlepší řešení, aby hráč, který do Blanska přijde, byl opravdu posila.

Martin Pulpit

narozen: 29. ledna 1967 v Praze

současný klub: Blansko

předchozí kluby: Dolní Počernice, Slavoj Vyšehrad, Kompresory Praha, Děčín, Vítkovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Viktoria Plzeň, Baník Sokolov, Olomouc, Most, Viktoria Žižkov, Svitavy, Baník Ostrava, Živanice, Zlín, Al Watani (Saúdská Arábie), Příbram, Kosoř, Frýdek Místek, Rakovník

bilance v první lize: 5 sezon, 4 kluby, 65 zápasů jako hlavní trenér, 63 získaných bodů (úspěšnost 32,3 %)

Máte už hodně trenérských zkušeností, dokonce i se záchranou soutěží…

Vzhledem k tomu, že je to moje asi třiadvacátá profesionální sezona, mám odkoučováno 584 soutěžních utkání nebo kolik, tak si troufám tvrdit, že aspoň nějaké zkušenosti malinko mám.

Věříte tedy v jarní vzestup Blanska?

Kdybych tomu nevěřil, jsem asi špatný trenér a nemělo by cenu, abych sem chodil.

Jste pražský rodák, trénoval jste v Rakovníku. Teď se přestěhujete do Blanska?

Vzhledem k tomu, že budeme trénovat dvoufázově, budu tady stoprocentně ubytovaný.

Na podzim jste skončil v Rakovníku. Plánoval jste přijmout další nabídku tak brzy?

Samozřejmě. Když jsem skončil v Rakovníku, byla možnost odejít do zahraničí. Bohužel covidová situace to neustále oddaluje a není to zatím k řešení. Chtěl jsem se za každou cenu vrátit do profesionálního fotbalu. Myslím si, že Blansko profesionální tým je, protože se tady dá trénovat dvoufázově. A tak jsem nabídku Blanska přijal.

Někteří přece jen chodí do práce…

Uvědomuji si to. Ti tak musejí některé tréninkové jednotky nahradit jiným způsobem nebo v jiném čase.

Jak dlouho plánujete v Blansku vydržet?

To je vždycky odvislé od výsledků a od toho, jak práce trenéra baví. Zatím je to předčasné.

Narážím na to, že vaše poslední angažmá neměla příliš dlouhá trvání.

Samozřejmě je pro mě lepší pracovat dlouhodobě, protože si myslím, že můj tréninkový plán má svůj smysl, ale víte, jak to v dnešním fotbale chodí.

Ve Frýdku-Místku jste v roce 2019 skončil na vlastní žádost. V čem byl problém?

Ve Frýdku–Místku jsem dotáhl mužstvo na třetí příčku. Předtím jsem tam strávil celé jaro a prostě to dojíždění bylo neuvěřitelné. Byl jsem unavený a potřeboval jsem si trochu odpočinout.