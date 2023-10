Nadcházející reprezentační přestávka znamená pro fotbalisty Zbrojovky vysvobození. Zabředli totiž do mizérie, ze které se aktuálně nemohou dostat. V pátek podlehli na domácím stadionu Příbrami 0:1 a šlo o jejich čtvrtou soutěžní porážku za sebou.

Ani tahle situace neskončila gólem, míč z brankové čáry vykopl příbramský záložník Václav Dudl. | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE podlehli doma Vyškovu 0:1, v Opavě 1:2 a teď Příbrami. A navíc prohráli v Opavě také ve třetím kole MOL Cupu 2:3. „Máme hodně zraněných kluků, přes repre pauzu dostanou čas se vyléčit. Doufám, že se vrátí a bude nám to zase šlapat,“ povídal do kamery České televize brněnský stoper Lukáš Endl.

Kvůli marodce a karetním trestům naskočil dvacetiletý zadák jako nejzkušenější z trojice stoperů. Vedle něj hráli osmnáctiletý Jiří Hamza a o rok starší Jiří Šlapanský. „Kluci jsou výborní, technicky šikovní, nadějní. Měl jsem trochu na starosti organizaci, což se mi moc nedařilo. Bohužel jsme dostali gól v prvním poločase a nedokázali jsme utkání otočit,“ litoval Endl, český reprezentant do 21 let.

Jedinou branku utkání vstřelil příbramský záložník Jakub Nečas, jemuž po minulé sezoně skončila smlouva ve Zbrojovce a zamířil právě do středu Čech. Ve 21. minutě si za hranicí pokutového území dvakrát hrudí porovnal odražený míč a napálil ho přesně k pravé tyči branky Martina Berkovce. „Užil jsem si to až do konce, vyhráli jsme, odvážíme si tři body, mám určitě pozitivní pocity,“ usmíval se Nečas.

Ten v další velké příležitosti volil přihrávku na Emmanuela Antwiho místo střely a Zbrojovka tak měla až do konce šanci na vyrovnání, za kterým se po přestávce hnala. „Zbytečně jsem přihrával, mohl jsem zakončovat, dát na 2:0 a dohrávalo by se nám líp. Brno nás zatlačilo, i v deseti mělo tlak, Kuba Řezníček dal tyčku. Měli jsme štěstí, k vítězství jsme se ve druhé půli probránili,“ přiznal Nečas.

Kapitán Jakub Řezníček měl na svědomí největší příležitosti Zbrojovky, jenže nejprve pálil nad, pak míč vykopl z brankové čáry Václav Dudl a ráně z voleje stála v cestě tyč. „V prvním poločase se nějak nedokážeme dostat před branku, vždycky obdržíme první gól. Ve druhé půli tak musíme tlačit, snažíme se vyrovnat nebo otáčet zápas, ale gól nedáme,“ litoval Endl.

Zbrojovka poslední čtvrthodinu dohrávala bez Josefa Koželuha, který viděl druhou žlutou kartu, přesto mohla skórovat. „Kluci měli na starosti pořádně sypat centry ze strany do vápna, což se ve druhém poločase celkem dařilo, jenže nejsme schopní dát branku,“ zopakoval domácí stoper.

Brněnský celek na třetí příčce ztrácí pět bodů na vedoucí Vyškov, který však stejně jako pražská Dukla může o víkendu ještě odskočit.

Příbram se se po čtvrtém vítězství v řadě bodově dotáhla na Zbrojovku a je čtvrtá. „Po první repre pauze se nám začalo dařit, asi jsme dobře potrénovali, týden volna nám pomohl a zvedli jsme se,“ řekl před další reprezentační přestávkou Nečas. „Lepší to asi nebude, víc bodů udělat nemůžeme. Doufám, že v tom budeme pokračovat,“ přál si.

Zbrojovka Brno - Příbam 0:1 (0:1)

Branka: 21. Nečas. Rozhodčí: Radina – Kotík, Dresler. ŽK: 69. Koželuh, 90. Smejkal – 34. Jandera, 41. Jahić, 90+3. Antwi. ČK: 75. Koželuh (Brno). Diváci: 2508.

Brno: Berkovec – Hamza (84. Divíšek), Endl, Šlapanský – Koželuh, Hellebrand (46. Smejkal), Mara, Granečný (64. Gaszczyk) – Alijagić, J. Řezníček, Fousek (73. Martinek).

Příbram: Melichar – Vokřínek (32. F. Matoušek), Jahić, Fišl, Antwi – Švestka, Dudl (84. Dav. Krch) – Nečas (84. Anih), Hušbauer, Nkwinga (84. Brabec) – Jandera (55. Andronikou).