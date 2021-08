Oba totiž naskočili od úvodní minuty do duelu s Vysočinou Jihlava, kterou Brňané porazili rovněž 4:0. „Už minulý týden v tréninkovém procesu ukazovali, že se dostávají do pohody a nějaké formy. Přes pohárové utkání jsme si je jen nachystali,“ řekl Dostálek.

Endl se ve středu obrany postavil vedle Jana Štěrby. Před defenzivními záložníky Adriánem Čermákem a Pavlem Zavadilem hrál zase Ševčík. „Oba proti Jihlavě předvedli dobrý výkon, na kterém se dá stavět do budoucna,“ pravil Dostálek.

Zatímco Endl přispěl ke druhé nule brankáře Martina Berkovce v této sezoně, Ševčík asistoval z rohového kopu u dvou ze čtyř branek brněnského forvarda Jakuba Řezníčka. „Musím všechny hráče pochválit za přístup k zápasu. A hlavně za perfektní a precizní provedení standardních situací, ze kterých jsme se dokázali prosadit, což byl určitě základ k našemu úspěchu,“ poznamenal Dostálek.

Pro Ševčíka, jehož na hřišti v 64. minutě nahradil Jiří Texl, měl zápas s Jihlavou zvláštní náboj. V minulé sezoně totiž v celku z Vysočiny hostoval a v jedenácti druholigových duelech dal v jeho dresu jednu branku. „Jsem strašně rád, že jsem se dostal do základní sestavy, protože to bylo pro mě specifické utkání. Hráči na mě byli nachystaní, znali mě a bylo to pro mě těžké i v tom, že většina z těch lidí jsou moji kamarádi,“ líčil třebíčský rodák.

Ševčík není v kabině Zbrojovky jediný, kdo má v jihlavském klubu minulost. Stoper Lukáš Kryštůfek však do zápasu ze střídačky vůbec nenaskočil. Přesto slavil se svými spoluhráči jasné vítězství. „Samozřejmě jsme se s Kryštym domluvili, že když se vyhraje, něco do kabiny zaplatíme. Já měl navíc nedávno narozeniny, takže to hezky vyšlo a mám to dva v jednom,“ poznamenal s úsměvem Ševčík.

Ten ve své kariéře už naskočil i do jednoho prvoligového zápasu, o soutěž níž jich odehrál patnáct. „Doufám, že jsem proti Jihlavě předvedl, co se očekávalo, a doufám, že se zase povede, abych příští týden naskočil opět od začátku,“ dodal Ševčík před nedělním derby s Líšní.