V Olomouci měl na další rok smlouvu, ale dal přednost Brnu. Opačným směrem putuje defenzivní záložník Jan Sedlák. „Trenér i manažer Požár chtěli, abych pokračoval, dali mi dvouletou smlouvu. V Olomouci bych zkusil přípravu a vidělo by se, ale nikdo z klubu se mnou nemluvil,“ popsal osmadvacetiletý Texl.

Právě jednání představitelů Zbrojovky jej utvrdila ve volbě. „Nechtěl jsem se vrátit do Olomouce. Spíš mi jde o lidství, v Brně se mnou komunikují, byli se mnou spokojení, takže to pro mě bylo lehké rozhodování,“ vysvětlil Texl.

V Brně strávil jarní část sezony, na podzim naskakoval v Opavě. Ani jedno z mužstev se v nejvyšší soutěži nezachránilo. „Půlrok v Brně byl pro mě dobrý, kluci jsou super, akorát na trávníku jsme se nezachránili. V Brně jsem spokojený, mám to blíž domů. Kdybych si měl napsat plusy a minusy, je druhá liga jediné minus,“ řekl záložník, jenž pochází z Vladislavi na Třebíčsku.

Někteří fotbalisté Zbrojovky pád do druhé ligy jen těžce koušou a netají se touhou po odchodu, Texl takový případ není. „Nemám to tak v sobě. Byl jsem smutný. Když jsme nezvládli důležité zápasy, furt se sice říká, že se věří, ale vnitřně už jsem cítil, že sestup neodvrátíme. Jsem skoro jediný, kdo zůstal, většina odchází, ale naštvanost necítím, spíš odhodlání,“ řekl.

NENÍ NAŠTVANÝ

Do Brna chce nejvyšší soutěž co nejdřív vrátit. „To snad ani jinak nejde, je jasné, že budeme hrát o postup. Doufám, že s tím každý počítá. Lidi jsou pochopitelně naštvaní, že jsme spadli, ale Brno si zaslouží hrát ligu, musíme jim to vrátit. Vidím to jako výzvu a nemá cenu být naštvaný. Člověk musí být vděčný, že může hrát fotbal a živit se jím. Ve druhé lize je sice velký rozdíl ve sledovanosti, ale rok není zase tak dlouhá doba. Věřím, že když uděláme všechno, abychom se vrátili, budeme hrát za rok ligu,“ prohlásil třebíčský odchovanec.

Texl odehrál v nejvyšší české soutěži 91 utkání a vstřelil šest branek, na jaře se postupně propracoval do základní sestavy a na jeho zkušenosti Zbrojovka vsadí. „Docela mi trvalo, než jsem nabral kondici, ale pak jsem se ustálil v sestavě a trenér byl spokojený. Asi to teď na mně bude víc stát. Cítím, že na tréninku moc starších není, i když je mi osmadvacet, tělem ani v hlavě si starý nepřipadám,“ pousmál se.

Mladí fotbalisté Zbrojovky, kteří se vrátili z hostování, ho na tréninku zaujali. „Vypadá to, že přísun talentů je v Brně velký, což mě překvapilo, ani v Olomouci mi nepřišlo, že je tolik hráčů schopných naskočit do A týmu. Uvidíme, jak se zapracují a zda přijdou další hráči,“ sdělil Texl.

Druhou ligu okusil s olomouckým béčkem a ve Vítkovicích, ale už je to pět let. Nyní je zvědavý, jaká úroveň ho čeká. „Když jsem ji hrál, byly tam nadupané týmy jako Sigma, Baník, Opava, už v té době mi rozhodně nepřišla snadná. Uvidíme, kam se za ty roky posunula, zda víc do fotbalovosti, nebo do bojovnosti,“ uvažoval Texl.