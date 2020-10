Třetí kolo Mol Cupu poslalo fotbalisty Blanska vstříc pražské Spartě. Moravský nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nadělal slavnějšímu soupeři mnoho starostí, ale vzdorovat dokázal jen čtyřiasedmdesát minut. V závěru druhé půle si Sparta s houževnatým soupeřem poradila a po výhře 2:0 míří do čtvrtého kola poháru.

Fotbalisté Blanska Spartě statečně vzdorovali. | Foto: FK Blansko

Blanenští do utkání se Spartou na pražském Strahově vletěli dost aktivně a hned z kraje měl na noze vedoucí gól Haris Harba. Domácí sice odpověděli šancí Karabce, ale brankář Pavel Halouska si v těžké pozici poradil. Vedoucí gól mohl zařídit také hostující Adrián Kopičár, ale jeho ránu Nita vytěsnil do bezpečí. „První půli jsme odehráli výborně. Vysoko jsme napadali a Spartě to dělalo problémy. Měli jsme dvě jasné šance a nedokázali je proměnit. Kdybychom je dali, tak věřím že vyhrajeme,“ hodnotil první půli blanenský záložník Filip Žák.