Dvaašedesátiletý stratég nahradil v realizačním týmu druholigového celku trenéra Róberta Kafku, který v klubu po konci minulé sezony skončil. Hlavní slovo a zodpovědnost za výsledky má v Líšni ovšem stále kouč Milan Valachovič. „Jsem normální trenér a na všem se společně domlouváme. Na starosti budu mít třeba i standardní situace,“ přiblížil svou pozici v kádru Kalvoda.

Ten už jako hlavní kouč nasbíral zkušenosti v olomouckých klubech HFK i Sigma, Hradci Králové, Karviné, Slovácku, Mladé Boleslavi, slovenské Žilině a Znojmě.

V nejvyšší české soutěži odtrénoval sto čtrnáct utkání. Naposledy vedl znojemský celek ve třetí lize. „Je profík, pomůže nám svými zkušenostmi a pohledem, že mužstvo nezná. Požádal jsem ho, aby mi neustále dával podněty a postřehy, na čem musíme zapracovat,“ pravil Valachovič.

Kalvoda bude kromě poradního hlasu plnit v týmu i roli hlavního trenéra. Tedy aspoň v zápise o utkání. Muž číslo jedna na lavičce Líšně totiž nemá potřebné oprávnění. „Byl jsem na zkouškách na profi licenci, udělal jsem je, ale pro velký počet uchazečů mě nepřijali. Dostali přednost jiní kandidáti. Bylo to pro mě docela degradující a nechci se k tomu vracet,“ poznamenal Valachovič.

Do kurzu na profesionálního trenéra se už znovu nepřihlásí. „Přemýšlel jsem, že bych šel ještě do Bratislavy, kde bych jako rodák ze Slovenska licenci mohl získat. Je mi ale už třiapadesát let a vrhnout se znovu na minimálně tříleté studium nemám zapotřebí,“ uvedl jednoznačně kouč.

Jeho nový parťák se k týmu připojil minulý týden v pondělí, kdy se líšeňští fotbalisté po dvanáctidenní dovolené vrátili do tréninku. Zatím odehráli dvě utkání, ve kterých nejprve porazili Hlučín 2:1 a naposledy remizovali s rakouským celkem z první ligy St. Pölten 1:1. „Líšeň nemá špatné mužstvo, hráči hodně bojují. Je ale brzo na hodnocení výkonů a kvality. Přišli noví hráči a jiní zase odešli. A navíc každý poločas jsme odehráli v jiné sestavě,“ podotkl Kalvoda.

Oba trenéři si po týdnu spolupráci pochvalují. „Znám Leoše už docela dlouho. Když jsem loni trochu pomáhal Znojmu, potkávali jsme se denně. Nemáme spolu žádný problém,“ uvedl Valachovič. „Všechno je v pořádku. Už se těším na novou sezonu, jen aby tedy vůbec začala,“ dodal Kalvoda.