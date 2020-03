Ze sedmého místa ztrácela na českobudějovického lídra dvanáct bodů. Tak na tom byla Zbrojovka před rokem a ještě doskočila až na třetí příčku, byť v baráži s Příbramí neuspěla. V neděli zahájí brněnští fotbalisté jarní část aktuálního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a na jejím prahu si stojí o dost lépe. Ze třetí příčky mají pouze čtyřbodové manko na vedoucí Pardubice.

Trenér Miloslav Machálek. | Foto: Deník / Attila Racek

Z výrazně menší ztráty hodlají fotbalisté Zbrojovky vytěžit vytoužený postup do nejvyšší soutěže. „Jsme určitě v lepší výchozí pozici než minulý rok. Od začátku však nesmíme zaváhat, protože by to nemuselo dopadnout dobře,“ nabádá brněnský kapitán Pavel Eismann.