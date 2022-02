Fotbalista Michal Ševčík byl v sobotním přípravném duelu brněnské Zbrojovky proti Petržalce i přes silný vítr při chuti. „Bylo to super. Gól jsem dal naposledy v prvním zimním zápase se Zlínem. Celou přípravu jsem se netrefil, tak jsem rád, že to tam teď padlo hned dvakrát. Oba góly byly přesně takové, jaké jsem chtěl,“ uvedl mladý záložník.

Výrazně tak přispěl k jasné výhře 4:0 nad slovenským soupeřem, třebaže Brňané mohli hosty vyprovodit s ještě vyšším přídělem. „Už před minulým utkáním jsme si řekli, že dominujeme díky tomu, jak běháme a hodně držíme balon. Naběháno máme dost a to jsme zúročili. U mnoha situací jsme byli dřív než soupeř a těžili z toho. Někdy se ty šance samozřejmě daly vyřešit líp, ale čtyři góly jsou paráda,“ zhodnotil Ševčík.

V devatenácti letech jeho vliv na hru brněnského celku stále roste. „Mojí rolí je být hodně na balonu a něco vymýšlet. Mám to tak, že když se málo potkávám s míčem, nejsem si tak jistý. S vyšším zapojením do hry jistota zase roste. Variace toho, že jsem někdy vpravo, vlevo nebo dole je zapříčiněna právě tím, abych se co nejvíc dostal do hry,“ objasnil.

Ševčík má za sebou parádní podzim. Po návratu z nevýrazného hostování v Jihlavě se zabydlel v základní sestavě Zbrojovky a dvě branky spolu se šesti asistencemi mu vynesly pozvánku do reprezentační jedenadvacítky. „Na podzim se to hodně zvedlo, ale svoji roli vnímám pořád stejně. Okolí se snažím vypouštět z hlavy a jestli je na mě větší tlak, nevnímám ho. Má pozice v týmu je naprosto super, kluci mě berou a cítím se být plnohodnotnou součástí. Není to tak, že by jeden byl víc než druhý,“ vyzdvihl rodák z Třebíče.

Na trávníku překvapuje jistotou s míčem i v pohybu. „Odmalička jsem byl budovaný jako sebevědomý fotbalista, který se nemá bát zkoušet věci a věřit si v tom, co chce. Dětský fotbal je jiný než dospělý, v tom se snažím dospět. Spousta lidí mi říká, ať přiberu, ale mě nepřijde, že potom budu lepší fotbalista. Spíš se snažím přidat do hry dravost,“ přiblížil.

V sobotu ve středu pole nastoupil spolu s Jiřím Texlem a posilou ze Slavie Filipem Blechou. S návratem snajpra Jakuba Řezníčka navíc skončil záskok středopolaře Adama Fouska na hrotu útoku. Celkově po místě v brněnské záloze nyní pokukuje víc hráčů než na podzim. „Jsme rádi, že se uzdravil, je to hráč, co dokáže podržet balony. Co se konkurence týče, představuje ji každý příchozí. A to včetně hráčů na křídlo, protože se to vždy může poskládat nějak jinak. Beru to jako motivaci a udělám vše pro to, aby mě ze sestavy nikdo nevyndal,“ uzavřel brněnský talent.

JAROSLAV GALBA