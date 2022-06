Za brněnský celek do zápasu naskočila hned pětice letních posil. Adrián Čermák odehrál na defenzivním záložníkovi celých devadesát minut, Guy Reteno Elekana, Pavel Sokol a Pavel Vandas dostali sice také šanci v základní sestavě, do druhé půle už však nenaskočili. Debut si odbyl i italský útočník Alessandro Moscardi, který se dostal na hřiště po poločasové přestávce, ani on však střelecké trápení Líšeňských neprolomil.