Přitom nabídky měl nejen od rivala ze Zbrojovky, ale také od mužstev z nejvyšší české i slovenské soutěže. „Šel jsem za vedením klubus tím, jakou pozici zaujme. Řekli mi, že trvají na smlouvě, kterou jsme podepsali, kde nebyla žádná výstupní klauzule. Bavíme se otevřeně a došli jsme k dohodě přijatelné pro obě strany,“ popsal Hlavica.

Přitom nezastírá, že ho lákal posun do vyšší soutěže. „Celkem se mi na podzim dařilo, byla šance toho využít. Na druhou stranu pokud budu úroveň potvrzovat na jaře, může něco přijít v létě. Myslím, že už bychom pak s Líšní našli nějakou shodu a uvolnila by mě,“ přemítal pětadvacetiletý zadák.

Dostal se na rozcestí, které nabízí dvě trasy: buď se mu povede přinejmenším stejně dobře a dostane v létě třeba i lepší nabídky, nebo jeho výkony půjdou dolů a zájem o něj ochabne. „Nevnímám situaci tak, že bych se měl mlátit do hlavy kvůli tomu, že jsem se tady nepostavil na hlavu a neodešel jsem na podzim, protože jsem to tak skutečně necítil,“ vysvětlil Hlavica.

MÁ SEBEVĚDOMÍ

Zároveň počítá s první variantou. „Může přijít zranění, pokles výkonnosti, tak to ve sportu chodí. Jsem však celkem sebevědomý a cítím, v jakém týmu hraju a jaký mám výkonnostní standard. Doufám, že ho nadále udržím, protože příprava byla kvalitní a nic jsme nepodcenili,“ podotkl Hlavica, který pracuje ve společnosti, jež se věnuje vyhledávání příležitostí a správě investic.

Líšenští fotbalisté hodlají na jaře pokračovat v podzimních výkonech. „Potřebujeme co nejvíc bodů, pokusíme se loupit venku a porážet týmy doma,“ slíbil obránce ještě před víkendem.

A hned v úvodním jarním kole brněnský celek splnil své předsevzetí, když obral o body favorita, remizoval v Hradci Králové 1:1. „Velmi dobře jsme se na soupeře nachystali. Nenechali jsme ho na pokoji, dobrou defenzivou jsme ho nepouštěli do brankových příležitostí. Jsem rád, že se nám na obdržený gól podařilo rychle odpovědět,“ povídal po utkání líšeňský kouč Milan Valachovič.

Na trefu Michala Leibla odpověděl hostující Jaroslav Málek. „Po změně stran jsme měli několik šancí, které jsme mohli ve finále lépe řešit. Ale buďme pokorní. Beru bod ze hřiště silného soupeře jako úspěch, který jsme si poctivým výkonem celého týmu zasloužili,“ liboval si Valachovič.

Po přestupech gólmana Martina Šustra a záložníků Adriána Čermáka s Janem Hladíkem do konkurenční Zbrojovky líšeňský kádr omladil a kolem kapitána ubyli lídři, kteří burcují mužstvo na hřišti nebo v kabině. „Ovšem Halus (gólman Pavel Halouska – pozn. red.) taky mluví, má pronikavý hlas. Myslím, že ho uslyšíme,“ culil se Hlavica.

ZODPOVĚDNOST PŘIJÍMÁ

A jmenuje další zkušené hráče. „V týmu jsou ještě Tomáš Machálek nebo Patrik Demeter. Hra stojí na víc faktorech, není jen o mluvení a dirigování, ale také o výkonu na míči. V tom zkušení hráči pomůžou, přestože třeba nemluví. Větší zodpovědnost necítím, ale pokud bude potřeba, nezříkám se jí,“ oznámil odchovanec olomoucké Sigmy.

Osmý celek druholigové tabulky hodlá i na jaře představit nové talentované hráče. „Mají motivaci, aby dostali šanci ve druhé lize, což je odrazový můstek směrem k vyšší soutěži. Ze třetí ligy jsme prodali hráče do Heraclesu Almelo, proč by se něco takového nepodařilo klukům ve druhé profesionální lize, kterou už sledují i média?“ zmínil kouč Valachovič záložníka Jaroslava Navrátila, kterého vedl v Břeclavi a posunul se až do prvoligového nizozemského klubu.