Zbrojovka našla přemožitele po dvou předchozích triumfech v zimním turnaji. „Utkání bylo zbytečně vyhecované, v některých chvílích až moc agresivní, což mě trošku mrzí. Šli jsme do přípravného utkání, nechtěli jsme v žádném případě nikoho zranit,“ podotkl brněnský trenér Miloslav Machálek.

Jeho protějška Jozefa Webera rozčílil především zákrok obránce Juraje Kotuly na mladoboleslavského záložníka Davida Pecha, který v páté minutě odstoupil pro výron kotníku. „Bída, otřesný zápas. Nechápu agresivitu Brna,“ soptil slovenský kouč.

Brněnský trenér odmítal zákeřný faul. „Zranění bylo nešťastné, mrzí mě, ovšem nešlo o úmysl. Ten jsem naopak viděl při faulu na Adriána Čermáka,“ opáčil Machálek.

Emoce urovnával střídáním svých svěřenců. Krátce po vstřelené brance stáhl ze hry Adama Fouska, jenž srovnal na 1:1. „Byla to reakce na protesty a ukřivděnosti. Znám Fouska, je to velice slušný hráč, ten by nikoho úmyslně nefauloval,“ líčil kouč Zbrojovky.

Rozhodly penalty

Brňané na Maltě opět vzdorovali prvoligovému soupeři, ovšem na předchozí výhru 3:2 s Baníkem Ostrava nenavázali. Finále turnaje rozuzlily penalty, při nichž se blýskl brankář Jihomoravanů Martin Šustr, když dvě střely zneškodnil.

Jenže o jeden úspěšnější zákrok navíc předvedl mladoboleslavský gólman Petr Mikulec, který v šesté sérii vychytal Pavla Dreksu a David Douděra rozhodl o vítězství Středočechů. „Sehráli jsme dva vyrovnané zápasy a ani v jednom jsme nepropadli, což mě těší. S naší hrou jsem zatím spokojený, kluci dřou a jsou poctiví,“ řekl Machálek.

Ovšem také viděl, co jeho svěřencům ještě schází. „Ztotožňuji se s cíli Zbrojovky, to znamená za každou cenu postup do ligy. Takže pro mě bylo velice poučné vidět, že někteří naši hráči v konfrontaci s prvoligovými fotbalisty trošku kulhali. V agresivitě, v rychlosti hry, rychlosti přepínání,“ poznamenal brněnský stratég.

Jak Machálek opakuje, stále jde jen o přípravu. Takže vedle soupeře bojují fotbalisté s únavou. „I nedělní trénink byl velice intenzivní, abychom vytloukli klín klínem, ovšem v zápase jsem nevnímal, že jsme v totální únavě. Snažili jsme se šetřit zkušenější a starší hráče, aby toho neměli tolik,“ pravil trenér Zbrojovky.

Ve čtvrtek od šesti hodin večer uzavřou jeho svěřenci herní soustředění duelem s Balzanem, šestým celkem maltské nejvyšší soutěže. Dnes pokračuje tréninková fáze. „Fyziologie je zajímavá věda. Musíme reagovat na zatížení hráčů, jejich zdravotní stav a porci práce, kterou odvedli. Takže v tréninku dostanou zabrat akorát ti, kteří neměli tolik prostoru a chystáme je do čtvrtečního zápasu. Není na místě nějaký tréninkový proces, tohle soustředění je o zápasech,“ uvedl Machálek, který změny v kádru hodlá řešit až po návratu z Malty.

Oceňuje ubytování ve čtyřhvězdičkovém resortu San Antonio Hotel&Spa na severozápadě ostrova v St. Paul's Bay, kde Zbrojovka přebývala již před rokem. „Chválím tady výborné podmínky, ubytování, stravu i tréninkové plochy, to je opravdu luxus,“ dodal trenér.

Tipsport Malta Cup 2020

Finále: Mladá Boleslav – Zbrojovka Brno 1:1 (1:0), penalty 4:3.

Branky: 45. Wágner – 61. Fousek. Rozhodčí: Zammit – Spiteri, Portelli. Žluté karty: 54. Sedlák, 62. Fousek – 33. Křapka, 75. Hönig.

Mladá Boleslav: Mikulec – Wágner (76. Božko), Fulnek, Douděra, Budinský, Jiří Klíma (13. Jaejun), Jakub Klíma, Hönig, Pech (5. Hampl), Křapka, Pudil.

Zbrojovka Brno: Šustr – Bariš (90. Ševčík), Šural, Čermák, Kotula – Pachlopník (46. Dreksa), J. Sedlák (71. Jurásek), Hladík (46. Eismann), Krška (56. Šumbera) – Fousek (63. M. Sedlák), Přichystal (56. M. Vintr).

O 3. místo: Dunajská Streda – Ostrava 1:1 (0:0), penalty 5:4

Branky: 56. Davis – 70. Smola.