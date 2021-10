„Je to pro nás pozitivní a velké plus, ještě navíc po zápase s Vyškovem (2:2 – pozn. red.), i předtím jsme dostávali nějaké góly, takže teď jsme za ni rádi,“ přiznal stoper Jan Štěrba.

Brňané sice mají ve druhé lize spolu s Líšní nejméně obdržených branek, přesto v individuálních statistikách jejich gólmani nevynikají. Martin Berkovec je se třemi vychytanými nulami sedmý, Jiří Floder dohrál duel bez inkasované branky poprvé v sobotu. „Je pravda, že ačkoliv jsme první a máme slušný počet bodů, dlouho jsme neudrželi čisté konto, jiní brankáři jich mají víc. Každá nula je tak pro gólmany fajn. Pro Jirku obzvlášť, i za to jsme samozřejmě rádi,“ řekl Dostálek.

Jeho tým dostal v tomto druholigovém ročníku jedenáct branek. „Byly tam nějaké standardky, třeba s Varnsdorfem jsme dostali dva góly po rohových kopech, na kterých jsme zapracovali a dost věcí změnili. Teď musím zaklepat, že to celkem jde. Většinu zápasu si myslím, že máme iniciativu my a jsme víc na balonu," líčil Štěrba.

V zápasech se ale objevují momenty, v nichž Zbrojovka poleví. „Občas ztratíme koncentraci a nedohrajeme nějakou akci. Návrat je pak pomalejší a vznikne nějaká brejková situace, kterou si nepohlídáme. Takové věci si pořád ukazujeme a pracujeme na tom, aby defenziva byla pevnější a zápasy klidnější,“ pravil Štěrba, jenž v Třinci vytvořil stoperskou dvojici s Lukášem Endlem.

Po chybě osmnáctiletého zadáka v závěru prvního poločasu řešil Floder v sobotním duelu jednu z nejvážnějších příležitostí severomoravského celku. „Enďa chtěl dát průnikovou přihrávku, ale Třinec měl defenzivu postavenou výš a čekal na naše ztráty uprostřed hřiště. Ta situace taky nastala. Hráč nám vypíchl míč a naštěstí Floďa byl vysoko, vyběhl a balon vykopl,“ popsal Štěrba.

Fotbalisté Zbrojovky se tlačili také do zakončení, ale třinecký gólman Jiří Adamuška ve druhém poločase zneškodnil rány Jakubů Přichystala a Řezníčka i Endla, při střelách Štěrby a Jana Moravce ho zachránilo břevno.

Proto se Brňané při šanci Jakuba Habusty a Michala Petráně v 92. minutě strachovali o tři body. „Kromě závaru na konci jsme Třinec do ničeho nepustili a odpracovali zápas jako tým v defenzivě velice slušně. Jen je škoda, že jsme neproměnili víc šancí. Mohli jsme vyhrát větším rozdílem,“ poznamenal Štěrba.

Ten si tentokrát navíc zvykal za svými zády na nového parťáka. Floder totiž nastoupil v brance v této druholigové sezoně teprve podruhé od úvodní minuty. „S Floďou jsem na hřišti dlouho nebyl, protože chytal celou dobu Berky. S ním se znám dlouho a často spolu komunikujeme o různých věcech, ale Jirka pracuje velmi slušně a je adekvátní náhrada. Ve Varnsdorfu (pohárové utkání 2:4 – pozn. red.) měl nešťastnou situaci, kdy dostal vlastní gól, byl z toho skleslý, ale oklepal se. V Třinci nás podržel a doufám, že mu to v sebevědomí pomůže,“ dodal Štěrba.

Zbrojovka je po páteční bezbrankové remíze rezervy pražské Sparty s Jihlavou na prvním místě, do konce podzimní části zbývají čtyři kola. „Hraje se nám teď lépe, než kdybychom měli něco dotahovat a být v křeči, že nejsme tam, kde jsme chtěli být. Rádi bychom ale zápasy zvládali s větším rozdílem, měli víc nul a dohrávali je v poklidu," pravil Štěrba.

Zbrojovka má totiž jasný cíl, což je postup do nejvyšší české soutěže. „Všichni si uvědomujeme tu tíhu, ale ne že by nás svazovala. Zbývá pár posledních zápasů podzimu a chceme mít co největší náskok, abychom šli do jara s co největším bodovým polštářem," dodal Štěrba.