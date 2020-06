Na podzim jste v derby nastoupil v dresu Líšně, teď to bude naopak. Jak se na zápas těšíte?

Pro mě půjde o specifický zápas, protože jsem v Líšni strávil krásný půlrok. V kabině jsme měli dobrý kolektiv, sice nás pár odešlo společně do Zbrojovky, ale s některými bývalými spoluhráči jsem stále v kontaktu, dokonce se potkáváme, protože jsme všichni pořád v Brně.

Vyměnili jste si už nějaké zprávy?

Zatím ještě ne, ale uvidíme, možná nějaké popichovačky ještě přijdou (usmívá se). Zápas s Líšní ale beru jako každý jiný, musíme pořád vyhrávat.

Svědčí vám především pozice středního záložníka, momentálně ale zaskakujete na stoperovi. Jak změnu zvládáte?

Zvykám si, protože jsem to hrál jen dvakrát v Líšni, jinak nikdy předtím. Nastupoval jsem většinou jako klasický střední záložník, ale poslední dobou jsem se objevoval i na defenzivním štítu, takže to mi pomohlo.

Jaký pro vás byl rozdíl po přesunu dozadu?

Mám rozhodně větší zodpovědnost, protože jsem před brankářem poslední hráč, ale velký rozdíl mezi defenzivním záložníkem a stoperem není. Zranili se nám někteří hráči, trenér je musel nahradit a rozhodl se, že mě posune na stopera. Zatím to zvládám a cítím se tam dobře.

Vyhlížíte návrat zraněného Jakuba Šurala, který by vás mohl opět posunout víc dopředu?

Určitě se těším, až se na středního záložníka vrátím. Každopádně ale doufám, že se Kuba co nejdřív uzdraví, je to otázka času, jak dlouho bude ještě zraněný.

Nastupujete vedle Pavla Dreksy, který je teď na téměř prázdném stadionu hodně slyšet, usnadňuje vám práci?

Pavel je zkušený hráč, má hodně ligových startů a beru si z něj příklad. Snažím se jeho výkony napodobit a organizovat obranu, což umí opravdu dobře. A možná i proto je ve Zbrojovce, aby své zkušenosti mladším hráčům předal.

Na stadion v Líšni se kvůli bezpečnostním opatřením dostane maximálně pět set lidí a převahu bude mít líšeňský kotel. Může vás to rozhodit?

V Líšni bylo vždycky dobré prostředí, takže naopak doufám, že atmosféra bude dobrá i teď. Výrazně nás to určitě neovlivní, soustředíme se totiž hlavně na hru.

Proti Třinci vám fandila hrstka fanoušků přímo na stadionu, několik desítek i přes plot. Vnímáte je?

Jednoznačně. Naši fanoušci jsou super, podporují nás a slyšet určitě byli. Povzbudili nás a pomohli k dobrému výsledku. Přeju si, aby jich mohlo pár přijít i na utkání s Líšní.

Zápasový program je nabitý. Jak ho zvládáte?

Pro každého hráče to bylo náročné, přizpůsobili jsme tomu i tréninky, ale časem jsme si zvykli. Zatím všechno v pohodě, ale obávám se, že zranění můžou přijít. S tím se musíme případně vypořádat. Předvádíme momentálně dobré výkony i výsledky a jen doufám, že v tom budeme pokračovat.

V posledních zápasech se střelecky daří Jakubu Přichystalovi nebo Antonínu Růskovi. Může jim rychlý sled utkání vyhovovat?

Mají skvělou formu, dávají skoro každý zápas gól a spoléháme se na ně. Doufám, že jim to tam spadne i v Líšni. Rozdíl v tom ale nevidím, opravdu pro každého hráče je to stejné.

Kvůli trestu za čtyři žluté karty jste vynechal duel proti Vítkovicím. Využil jste ho k odpočinku?

Věřil jsem, že tu čtvrtou kartu dostanu později, ale měl jsem v hlavě, že mám už tři a některý zápas to přijít muselo. Je hlavně super, že jsme naplno bodovali. Pauza mi pomohla, cítil jsem se do dalšího zápasu o dost líp.

Jaké pro vás bylo se po pauze kvůli pandemii koronaviru vrátit na hřiště?

Jednoduché to nebylo ani pro mě, ani pro ostatní hráče. Karanténu jsem strávil doma na Slovensku, kde jsem byl s přítelkyní, ale denně jsem trénoval. Volno jsem určitě neměl a z rytmu nevypadl. Když jsme začali trénovat, většina hráčů vypadala dobře připravená a první utkání to jen potvrzují.

Pohodové vítězství 5:0 nad Třincem vám dodalo víc klidu do derby?

Takový zápas jsme potřebovali, nebyl moc náročný. Dali jsme rychlé dva góly, které nám k výsledku pomohly. Pak už jsme to jen dohrávali a pošetřili i nějaké síly do dalších soubojů. Pomohlo nám to tedy nejen psychicky, ale i fyzicky.