Uplynulý ročník strávil v druholigovém Prostějově,v nadcházejícím zůstává ve stejné soutěži. „S líšeňským předsedou Hladišem jsme komunikovali už od zimy a pak už jsem nic neřešil. Prostějov měl zájem, abych pokračoval, ale v Brně jsem doma a plácli jsme si s Líšní,“ popisuje třicetiletý záložník.

Na Hané za uplynulou sezonu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY odehrál třiadvacet utkání, branku nevstřelil. „Poznal jsem tam moc jiných kluků a viděl, jak to funguje zase v jiném týmu. Angažmá mi určitě něco dalo a Prostějov nemůžu hanit, klubu patří obrovský dík. Ale rozhodl jsem se, že chci být už doma. Je to pro mě i časově lepší, nebylo nad čím váhat,“ objasňuje Pašek, který si nyní s rodinou hledá bydlení.

V líšeňském dresu stihl epizodní roli na podzim 2017, když se vrátil z Kypru, kde naskakoval za prvoligový klub Karmiotissa. „Do té doby jsem celý život hrál doma, Kypr byl něco zcela jiného, obrovská škola. Myslím, že životně jsem se posunul, dnes vidím všechno úplně jinak,“ podotýká.

Na Kypru strávil tři čtvrtě roku, v šestnácti utkáních vstřelil tři branky. Pak se vrátil. „Týden nato mi přišla nabídka z jiného týmu na Kypru, ale kvůli rodině jsem odmítl. Synovi už je deset, má tady kamarády, školu, nechtěl jsem ho tahat do neznámého prostředí. Předtím jsem ho tři čtvrtě roku neviděl,“ vysvětluje.

David Pašek

Narozen: 27. října 1989 v Brně

Výška: 181 centimetrů

Váha: 78 kilogramů

Pozice: záložník

Předchozí kluby: Zbrojovka Brno, Karmiotissa (Kypr), Líšeň, Vítkovice, Prostějov

Debut v první lize: 2. listopadu 2008 na hřišti Slavie Praha, kde Zbrojovka Brno prohrála 1:2

Bilance v první lize: 100 utkání/9 gólů/4 asistence

Bilance ve druhé lize: 88 utkání/6 gólů/8 asistencí

Po návratu z Kypru pomohl Líšni dvanácti góly v patnácti duelech na tehdy pátou příčku v Moravskoslezské fotbalové lize. Následující jaro a další sezonu strávil v druholigových Vítkovicích.

Teď se vrátil do jiné Líšně, do devátého týmu FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. „Všechno tady funguje úplně skvěle, fotbal v Líšni šel nahoru. Před časem bojovala o záchranu ve třetí lize a dnes hraje důstojnou roli ve druhé. Doufám, že to tak bude pokračovat. Lidé, kteří se o klub starají, to dělají velmi dobře,“ oceňuje Pašek.

V nové sezoně čeká ovšem Líšeň ještě náročnější úloha než v nováčkovské. „Druhá sezona je vždy těžší. V minulé pomohl prvotní elán po postupu, kluci ji zvládli na nováčka naprosto skvěle. Druhý ročník ve druhé lize bude jiný. Lidi už budou vědět, kam jedou, ale věřím, že to zvládneme a sehrajeme zase důstojnou roli,“ přeje si Pašek.

Ve třiceti letech patří mezi nejzkušenější fotbalisty souboru Milana Valachoviče a vůdčí role se nezříká. „Nemám s tím problém, nedávám od toho ruce pryč. Jsem jeden z nejstarších a bude to na mně a dvou třech dalších. Kádr však není uzavřený a věřím, že ještě zkušení hráči přijdou,“ míní hráč, jenž v prvním přípravném utkání pomohl gólem k výhře 2:1 nad Hlučínem.

Ve středu pravděpodobně naskočí do líšeňské generálky proti prvoligové Zbrojovce. Duel v Zastávce u Brna začíná v půl šesté večer. „Mám radost, že je Zbrojovka v lize, lidé si to zaslouží. Fandím jí a věřím, že bude hrát mimo padák. Pro Brno by byla hrozná škoda, kdyby hrála druhou ligu. Zaplaťpánbůh, že teď v Brně bude první i druhá liga,“ říká záložník, který si prvoligový debut odbyl v devatenácti letech proti Slavii.

Už ve druhém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY si Líšeň užije domácí derby s blanenským nováčkem. „V Blansku znám moc kluků. Myslím, že to bude trochu vyhecované utkání, ale je lepší hrát s Blanskem, než jezdit do Varnsdorfu či Sokolova,“ culí se Pašek.