Pětadvacetiletý krajní záložník přestoupil z Pardubic do Líšně.Zdroj: Deník/VLP Externista

PAVEL SOKOL. I rychlonohý krajní záložník to už v Brně dobře zná, čtyři roky strávil v juniorských týmech Zbrojovky. Do A týmu se však nepropracoval, proto odešel do Pardubic. Nyní se oklikou přes Chrudim na jih Moravy vrací a chce se konečně prosadit. „Sokola jsem sledoval snad rok. Každý čtvrtek mám poradu s předsedou klubu Karlem Hladišem a on se mě často ptal, co na Sokola říkám. Vždy jsem mu odpověděl, že bych si takového hráče hrozně přál. Tak pak tady byl předseda Hladiš jako Ježíšek, když mi ho přivedl,“ smál se Valachovič. Šestadvacetiletý levonohý hráč má největší konkurenci v Šimonovi Šumberovi, na Dukle by se však v základu měl objevit právě Sokol.