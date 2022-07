V brněnském áčku se však na trávník příliš nedostal, a tak přestoupil do Karviné a odtud do druholigového Třince. „Byl jsem tam necelé čtyři roky, konec mi to trochu kazí, jelikož rozchod se nepovedl podle představ. Jinak mám dobré vzpomínky. Odehrál jsem spoustu zápasů, lidé v klubu mi pomohli a budu na to vzpomínat jen v dobrém,“ prohlásil šestadvacetiletý fotbalista.

Ve Slezsku skončil letos na jaře, když se nedostal na trávník tak často jak si představoval. „Na podzim jsem odehrál skoro všechno, ale nedařilo se nám. Změnil se trenér a ten nový si vyhodnotil, že budou hrát jiní hráči. Pak už to bylo těžké. Hrálo se o záchranu, trenér do toho nechtěl asi moc sahat a skoro nikdo z lavičky už se na hřiště nedostal. Měl zkrátka svou jedenáctku, ale to je ve fotbale normální, nikomu za zlé to nemám,“ zdůraznil.

Tím se naskytla šance právě pro Vyškov. Kruh se uzavřel. „Skončila mi smlouva a ani jedna strana nechtěla pokračovat dál. Čekal jsem, co bude, ozvali se z Vyškova a po hovoru s trenérem bylo rozhodnuto. Dohodli jsme se hned. Moc se na nové angažmá těším, vracím se domů po šesti letech na severu,“ vyzdvihl záložník.

Jelikož Vyškovští nastupují k zápasům na stadionu v sousedních Drnovicích, naváže Weber na otce, který za tamější Petru odkopal téměř 150 prvoligových duelů. „S otcem jsme to probírali, ve fotbale se bavíme téměř o všem, a shodli jsme se, že je to správný krok. Je jasné, že tu budu pod nějakým dohledem, ale zatím jsem nepotkal nějaké starousedlíky, kteří by chodili na otce a připomněli mi to. Bylo to tenkrát trochu jiné prostředí, takže k žádnému srovnávání nedošlo,“ dodal.

Zatím si působení na jižní Moravě pochvaluje. „Dost kluků tu znám, takže adaptace proběhla rychle, žádný problém nenastal. Teď si zvykám na hru a trenérovi požadavky. Nastupuji klasicky uprostřed zálohy, jinou pozici jsme nezkoušeli,“ přiblížil Weber.

Příprava druholigového celku je v plném proudu. Od polovina června tým odehrál čtyři přátelské zápasy. „Hrajeme primárně s ligovými mančafty. Ty nás prověří dobře, ale až pak v soutěži se uvidí, jak na tom jsme. Cíl pro sezonu je záchrana, dobře vím, že nejtěžší bývají druhé sezony po postupu, takže chci pomoci týmu co nejvíce. Minulou sezonu kluci dokázali něco neuvěřitelného, když se zachránili už tři nebo čtyři kola před koncem,“ ocenil.

Kromě toho Weber stále vzhlíží k nejvyššímu patru českého fotbalu. „Stoprocentně se chci vrátit. Všichni ve druhé lize se tam chceme dostat. V mém věku a situaci bych asi neodmítl žádnou nabídku,“ uzavřel.

JAROSLAV GALBA