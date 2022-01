Bojují o šanci v Brně. Mach odmítl jiné nabídky, Jambor za podzim vyspěl

Podzim strávil v druholigové Příbrami, pak přestoupil do Plzně, odkud do středočeského klubu přišel. Vedení Viktorie ho obratem poslalo na hostování do Brna. „Jsem hrozně rád, že mám čest tady s klukama hrát a hodně se na to těším,“ rozplýval se brankář.

Z kádru třinácté Příbrami, která po pádu z nejvyšší soutěže bojuje o záchranu také o patro níž, se ocitl v týmu největšího aspiranta postupu do první ligy. „Je vidět, že kluci jsou na prvním místě, tomu odpovídá i nálada, panuje tady celkově pohoda. V takovém rozpoložení jsou ideální podmínky pro zimní přípravu, kterou nikdo nemá rád,“ podotkl.

Jakub Šiman

narozen: 7. ledna 1995 v Plzni

výška: 197 cm

post: brankář

kariéra: Viktoria Plzeň, Domažlice, Sokolov, Olympia Radotín, Táborsko, Příbram, Zbrojovka Brno

Bilance v 1. lize: 13 zápasů/4 vychytané nuly

ve 2. lize: 37/1

v ČFL: 25/9

reprezentace: 3 starty v U16, dva starty v U17

Aktuálně má v brněnském týmu dva konkurenty, ovšem Zbrojovka jej vzala na hostování z toho důvodu, aby poslala Jiřího Flodera na rozchytání do jiného klubu. Šiman se tak z branky pokusí vytlačit aktuální jedničku Martina Berkovce. „Samozřejmě každý chce hrát, ale teprve jsem přišel a jsem v uvozovkách rád, že jsem vůbec tady. Budu na všechny gólmany tlačit, ať už tu bude Berky nebo Flodris, chci se určitě do brány dostat. Nebudu však uražený, když to nepůjde od začátku, trenéři mě nejprve musejí poznat,“ poznamenal.

Na podzim odchytal dvanáct duelů, v nichž obdržel jedenadvacet branek. Jednu také od Zbrojovky. „Když Brno hrálo v Příbrami, hned jsem viděl, jaký je to skvělý tým. Jakmile přišla možnost, ani jsem nepřemýšlel. Jsem rád, že jsem tady a můžu se zlepšovat,“ zopakoval bývalý mládežnický reprezentant.

Moc známých tváři v Brně nepotkal. „Hrál jsem jenom s Adriánem Čermákem v Táboře a gólmani se znají všichni po celé republice, s tím problém není,“ usmál se.

S Příbramí začal trénovat už minulou středu, takže má drobný náskok oproti novým spoluhráčům. „Nebyl to pro mě ostrý start jako pro kluky v pondělí. Jinak asi nejsem jediný, kdo zimní přípravy nemá rád, i když tady je skvělá umělka, není tak bolestivá jako jinde. Těším se ovšem, až začne soutěž a naplno zápasový režim na přírodní trávě,“ doplnil plzeňský rodák Šiman.