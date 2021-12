Víme, že je na čem pracovat, nikdy nejste hotoví, v některých zápasech se projevilo, že očividně rezervy máme. Ale když to budu řešit celkově, měli jsme nějaký cíl, který jsme splnili.

Postup do první ligy vypadá reálně, když máte desetibodový náskok, že?

V současné době je to deset bodů na Spartu B, další dva týmy (Líšeň a Vlašim – pozn. red.) mají zápas k dobru, takže náskok nemusí být desetibodový. Pokud by byl sedmibodový, zase za tak velký ho nepovažuji, jsou to tři zápasy. Nemůžeme polevit, vypadnout z koncentrace, spokojit se s tím, že máme po podzimu sedmi nebo desetibodový náskok. Potřebujeme se dívat na sebe, kde jsme klopýtali a zlepšit se, ať jsme silnější na jaře než na podzim.

Zbrojovka ztratila sympatie fanoušků jiných klubů. Ublížil jí pád do druhé ligy

Do zimní přestávky se vám ovšem jde o dost lépe než v nedávných druholigových ročnících…

Vždy musíte hledat nedostatky, ale jasně že je to příjemnější, než když jsme byli šestí a měli devítibodovou ztrátu v mé první sezoně. Je to komfortní pozice, dobrá na to, abychom do zimní přípravné části šli s energií, sebevědomím a s pocitem, že máme dobrou výchozí pozici. Můžeme se v pozitivní atmosféře připravit na jaro.

Co změny v týmu. Už nepočítáte, že bude pokračovat na hostování Daniel Kosek ze Slavia Praha, který odehrál na podzim jen čtyři minuty?

S Danem jsme mluvili, úplně se to nepovedlo, z jeho strany to ovlivnilo i zranění, měl tady smůlu. Společně jsme se shodli, že bude lepší, když si na jarní část najde tým, kde by dostal víc příležitostí.

Kdo ještě odejde?

Lukáš Kryštůfek dostal svolení, aby si případně hledal angažmá, v létě mu končí smlouva. Bude hledat jiný klub, se kterým spojí svou budoucnost. To jsou teď jasné odchody, ale přestupní období končí v únoru, takže se ještě může něco změnit z hlediska příchodů i odchodů.

Měli jste trable se stopery, takže chcete udržet Jana Štěrbu, který hostuje z Olomouce?

Hodně stojíme o to, aby Honza Štěrba zůstal do budoucna. Probíhají jednání ohledně jeho setrvání u nás.

Jaké fotbalisty byste rádi přivedli?

Obecně se určitě budeme dívat na křídelního hráče, možná do ofenzivních pozic na středového hráče a také levonohého potřebujeme. To jsou pozice a typologie hráčů, o které se snažíme. S některými jsme v kontaktu a řešíme možnosti příchodu.

Fotbalisté, které jste přivedli v létě, až na Koska zapadli do základní sestavy. Splnili vaše očekávání?

Takhle jsem nad tím neuvažoval, ale jsou to hráči, kteří přicházeli s nějakými zkušenostmi z ligy. Myslím, že první liga od druhé je odskočená ve všem, pakliže hráč má v minulosti několik sezon v nejvyšší soutěži, mělo by se to někde projevit. Ve finále bylo vidět, že kluci kvalitu mají, udrží intenzity hry, nezhroutí se pod tlakem, který tady je, že se musí vyhrávat. To očekáváme od hráčů, kteří přicházejí z ligy, byť jsou třeba po smlouvě, nebo se tolik neprosadili. Nějaký předpoklad to může být, někdy to vyjde, jindy ne.

Splnil to i veterán Pavel Zavadil?

U něj je to o zdravotním stavu. Byl zraněný v průběhu soutěže, vyléčil se a měl možnost naskočit, ale znovu se zranil. Spíš jde o něj, jestli může jít do tréninkového procesu a herního rytmu.

Věříte, že vám ještě pomůže?

To ukázal už v úvodní části, v létě přišel připravený. Samozřejmě může být přínosem i v kabině v roli mentora a v případě potřeby i na hřišti. Jeho zdravotní stav zaskočil i nás, potřebuje být zdravý, aby byl přínosem.

Jakub Řezníček deseti vstřelenými góly ukázal, že je stále platný?

Splnil vrchovatě, co jsme očekávali. Přišel s limitem, na jaře nebyl vytěžovaný hráč, taky byl zraněný. Sice do Brna dorazil připravený z hlediska fyzické stránky, ale nerozehraný. Na začátku to bylo asi znát a taky to cítil, ale ve chvíli, kdy získal herní rytmus, stal se přesně tím hráčem, který zhodnocuje snahu hráčů kolem. Je produktivní a myslím, že v této soutěži může dát hodně gólů.

Zimní přípravu strávíte vyjma slovenského soustředění jen v domácích podmínkách, stačí vám to?

Příprava bude nesmírně dlouhá a nepříjemná pro každého, soutěžní zápas je něco jiného než přípravné utkání. Pauza je obrovsky dlouhá, hodně se trénuje a jedeme na soustředění právě proto, abychom trochu rozbili stereotyp našich podmínek v Brně.

Fanynky nás motivují, zní od většiny fotbalistů. Ostatní zajímá pivo

To lze i v zahraničí…

Strávíme zimu v našich klimatických podmínkách, protože pro nás nemá smysl vyjet někam do zahraničí na přírodní trávu na konci ledna či na začátku února, když stejně potom nemáme možnost trénovat na přírodní trávě. Přenos na ni se pokusíme nejblíž k prvnímu utkání, uvidíme, jaké budou podmínky, zda by se dalo trénovat před prvním utkáním na přírodní trávě, chtěli bychom tam hrát i generálku. Možná zápas předtím, ale těžko se plánuje.

Užijete si volno aspoň přes vánoční svátky?

Pořád je to stejné, hodně telefonuji, v týdnu ještě budu v Brně, to je standardní. Telefon z ruky nedám, jste ve střehu, pořád se něco děje. Situace se vyvíjí, i když si nemyslím, že by se během Vánoc něco stalo, to zřídkakdy. Svátky nebudou jiné, než bývají, rodina si zvykla a tak to prostě je.